Arend-Jan,



Ter info, Zwitserland is voor zijn normale hardwerkende burgers inderdaad een fantastisch belasting paradijs waar de totale belasting-druk en sociale verzekerings-druk en pensioenen-druk en woon en energie kosten/belastingen-druk en bureaucratie-druk slechts een magere 30 % is in complete en totale vergelijking van alle regels/belastingen/bureaucratie-druk met de enorme bureaucratie en belasting druk van Nederland en ook van het reeds jaren zieke Duitsland.



Ook de Vermogens Belasting is er praktisch Nihil, in vergelijk met Nederland. Wat ik schrijf is de ware werkelijkheid!



Heb vel jaren, gewoond, geleefd en gewerkt in Zwitserland, als Bedrijfsleider, met zeer veel plezier.



Begrijp nog steeds niet waarom ik zo ongelooflijk stom ben geweest om na mijn pensionering terug te keren naar Nederland, i.v.m met familie-eisen, waar ik me sinds mijn terugkeer uiteindelijk van heb afgekeerd, "Hoe Emotioneel Dom kan men zijn, terugkeren naar Nederland, zeer onverstandig.



In alle oprechtheid, ik heb een sterke afkeer van het huidige chaotische en incompetente Nederlandse Regerings-Overheids-Ambtenaren-Bestuur en van Nederland en mijd in alle oprechtheid contacten met Nederlanders ("zijn allen "99 %" links geindoctrineerd"), die ik niet meer begrijp en wiens zogenaamd liberaal tolerante levens- en drugs-gebruik stijl voor mij totaal onbegrijpelijk zijn.



M.v.g.