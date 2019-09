Slot: Pharming is los

Het is geen beursdag waar we nog jarenlang over zullen napraten. Geen man overboord, want de AEX (+0,3%) kruipt verder omhoog.

Sowieso zijn de bewegingen intraday vaak beperkt op het moment er een belangrijk event aan komt. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit het rentebesluit van de Fed is. Momenteel denkt ruim 70% van de analisten dat de Amerikaanse Centrale bank de rente met een kwartje verlaagt naar 1,75-2,00%.

Een grote minderheid van 30% verwacht dat de huidige rente gehandhaafd blijft. Als deze laatste groep gelijk krijgt, mag u er rekening mee houden dat de beurzen dalen en de dollar stijgt. Tenzij Fed-voorzitter Jerome Powell ineens een heel positief verhaal houdt over de Amerikaanse economie.

In dat scenario verschijnen er waarschijnlijk gewoon plussen op de borden. Wij houden u in het liveblog vanaf 20.00 uur op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Pharming on fire

De grote winnaar op het Damrak is vandaag Pharming met een plus van 5,2%. Ook met het volume van 16 miljoen stukjes is niets mis. Het is echter onduidelijk waarom ons favoriete huisfonds zo in trek is.

Op het forum lees ik dat Pharming aanwezig is op een evenement dat onder andere door Kempen wordt gesponsord. Het is ver gezocht, maar misschien is het een signaal dat de banden tussen beide partijen verbeteren.

Iedereen die Pharming lief heeft, herinnert zich nog het beruchte rapport waarin het aandeel een verkoopadvies kreeg. Deze staat er nog steeds met €0,40 als koersdoel. De koers ligt hier op dit moment ruim 215% boven. Kortom, er is nog genoeg ruimte om het koersdoel te verhogen:).



Klik op de afbeelding voor een grote versie

In de loop van de dag loopt de koers van Pharming steeds verder op. Aan het einde van de middag beweegt het aandeel zijwaarts.

Rentes

Risk-off in renteland. De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier zakt vier basispunten naar -0,37%. Geld uitlenen aan de Italianen lijkt risicoloos, want de Zuid-Europeanen betalen slecht 0,87%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% en daarmee presteren we een tikje beter dan de Duitsers (+0,2%) en Fransen (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,9% omlaag en noteert 13,7 punten.

Wall Street daalt ongeveer 0,3%. Geen schokkende beweging in de aanloop naar het Fed-rentebesluit.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,106 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,4%) stijgt tot boven de $1.500.

Olie: WTI (-1,2%) en Brent (-0,7%) leveren weer wat in.

Bitcoin (-0,2%) begint een saaiere munt te worden dan de euro.

Het Damrak

Over de bewegingen van onze hoofdfondsen kunnen we kort zijn. Er gebeurde vrijwel niets. De uitschieter is Vopak met een plus van 1,4%.

met een plus van 1,4%. Galapagos (+0,4%) blijft dicht bij huis. Vanmiddag schoof Ceo Onno van de Stolpe aan bij BNR Zakendoen. Als u op deze link klikt, kunt u het gesprek terugluisteren.

(+0,4%) blijft dicht bij huis. Vanmiddag schoof Ceo Onno van de Stolpe aan bij BNR Zakendoen. Als u op deze link klikt, kunt u het gesprek terugluisteren. BAM (-3,4%) gaat van de kooplijst van ABN Amro. De geplaagde bouwer sluit op de laagste koers van het jaar.

(-3,4%) gaat van de kooplijst van ABN Amro. De geplaagde bouwer sluit op de laagste koers van het jaar. Ondanks OCI (+1,9%) de winst bij opening grotendeels verspeelt, resteert er een keurig plus. De analisten van Morgan Stanley geven het advies 'opbouwen'. Daarnaast zeggen de Amerikanen dat het aandeel de beste is binnen de kunstmestsector.

(+1,9%) de winst bij opening grotendeels verspeelt, resteert er een keurig plus. De analisten van Morgan Stanley geven het advies 'opbouwen'. Daarnaast zeggen de Amerikanen dat het aandeel de beste is binnen de kunstmestsector. PostNL (+0,2%) lijkt geen last te hebben van de winstwaarschuwing van Fedex.

(+0,2%) lijkt geen last te hebben van de winstwaarschuwing van Fedex. Binnen de AMX gaat Signify aan kop. Een duidelijke koerstrigger kunnen we echter niet vinden.

aan kop. Een duidelijke koerstrigger kunnen we echter niet vinden. WDP (+1,9%) is de Ferrari onder de vastgoedfondsen. Het gaat in een sneltreinvaart vooruit.

(+1,9%) is de Ferrari onder de vastgoedfondsen. Het gaat in een sneltreinvaart vooruit. Acomo (+1,9%) stijgt op een mager volume.

(+1,9%) stijgt op een mager volume. Lokaal is Alumexx (+12,5%) de grote knaller. Ruim 46.000 stukjes zijn van eigenaar gewisseld. Dat is ruim 4 keer het daggemiddelde.

Adviezen

ABN Amro: naar €23,90 van €23 en kopen - Keefe Bruynette & Woords

BAM: naar houden van kopen en naar €2,85 - ABN Amro

DSM: naar €106 van €90 en houden - HSBC

ING: naar kopen van houden en naar €13,10 van €11,90 - Keefe Bruynette & Woods

OCI: naar kopen en €25,50 - Morgan Stanley

De dag van morgen