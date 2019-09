Tracker Tips: Beleggen in vastgoed-ETF’s Overig Categorie: Trackers

Commercieel vastgoed wordt vaak gezien als een alternatieve manier om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. ETF’s bieden ook hier de mogelijkheid om op een voordelige en efficiënte manier in deze activaklasse te beleggen. In deze column analyseer ik een drietal trackers genoteerd aan Euronext Amsterdam die in aanmerking kunnen komen om blootstelling aan onroerend goed in een beleggingsportefeuille te verzorgen. Het door banken geadviseerde aandeel vastgoed als percentage van het belegde vermogen bedraagt in de regel tussen de 5 en 10 procent. IWDP isincode: IE00B1FZS350

De iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF volgt de zogeheten FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index en kent een jaarlijkse lopende kostenratio van 0,59%. Er zitten ruim 300 aandelen in de index, die fysiek wordt gerepliceerd. Het dividend wordt vier keer per jaar uitgekeerd en het rendement komt daarmee rond 3,36% dit jaar. De grootste weging in de portefeuille is de VS met 57,66%, gevolgd door Japan met 8,22% en Hong Kong met 7,05%. EPRU isincode: LU1437018838

Amundi Index FTSE/EPRA NAREIT Global UCITS ETF lijkt veel op bovenstaande tracker, maar heeft ondanks dezelfde referentie toch een andere samenstelling. In de index zitten ongeveer 330 namen en ook hier worden de onderliggende stukken daadwerkelijk gekocht. De jaarlijkse kosten zijn met 0,24% wel aanzienlijk lager dan bij IWDP. TRET isincode: NL0009690239

Think Global Real Estate ETF heeft de GPR Global 100 Index als benchmark. Zoals de naam doet vermoeden bestaat deze tracker uit 100 vastgoedaandelen. Ook TRET kent fysieke replicatie en kost 0,25% per jaar. In tegenstelling tot bij de twee voorgaande trackers worden de aandelen in portefeuille niet uitgeleend aan derden, waardoor u geen tegenpartijrisico loopt. Een ander voordeel van deze vastgoed-ETF is dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen door de Nederlandse belastingstructuur. Top 10 De Top 10 in genoemde trackers bestaat ongeveer uit dezelfde namen, met verschillende relatieve weging. Onderstaande tabel illustreert dit. NAAM TRET IWDP EPRU 1 PROLOGIS INC 5,065% 3,543% 6,275% 2 SIMON PROPERTY GROUP INC 4,502% 3,143% 6,190% 3 PUBLIC STORAGE 3,554% 2,426% 4,418% 4 WELLTOWER INC 3,255% 2,326% 4,164% 5 EQUITY RESIDENTIAL 2,951% 2,054% 3,481% 6 AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,754% 1,930% 3,529% 7 DIGITAL REALTY TRUST INC 2,511% 1,734% 3,067% 8 VENTAS INC 2,416% 1,676% 3,136% 9 LINK REIT 2,294% 1,585% 3,266% 10 VONOVIA SE 2,105% 1,585% 3,101% Relatieve performance Uit de volgende grafiek is af te lezen dat op basis van tweejaars Total Return de Think Global Real Estate ETF de beste prestatie heeft neergezet.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.