Fondsenrondje: Bankadviezen domineren

In afwachting van het Fed-rentebesluit koerst de AEX 0,4% hoger. Daarmee zijn we één van de beste beurzen van Europa. De Duitsers (+0,1%) en Fransen (+0,0%) kunnen ons bij lange na niet bijbenen.

Goed om te zien dat er wat gebeurt, want normaal gesproken blijven we vlak voor zo'n belangrijk event dicht bij huis. In BeursVandaag leest u dat de markt nog niet zeker weet of er een renteverhoging in de VS gaat komen. Zo ja, gaan we omhoog en dalen de dollar en vergoedingen op tienjaars staatspapier. Zo nee, dan gebeurt precies het tegenovergestelde.

Vanochtend missen de advieswijzigingen van de grootbanken hun uitwerking niet. OCI (+5,0%) krijgt van de analisten van Morgan Stanley een overweight-advies. Daarnaast krijgt het aandeel van de Amerikanen het predicaat 'top pick'.

Morgan Stanley zegt dat OCI qua kasstromen veel sterker is dan concurrenten in de kunstmestsector. Dit komt door de hoge volumes in combinatie met een efficiënte bedrijfsvoering. Volgens de analisten is er zelfs ruimte voor een superdividend. Wellicht is die laatste opmerking de grote trigger voor deze koersstijging.

BAM

BAM (-4,8%) is voor de zoveelste keer de gebeten hond op het Damrak. De analisten van ABN Amro zijn de boosdoeners, want zij halen het aandeel van de kooplijst af. Het koersdoel gaat stevig omlaag naar €2,85.

Analist Martijn den Drijver vreest dat de bouwer zomaar nog eens een keer moet afschrijven op zeesluisprojecten. Met name in Duitsland zou er volgens hem nog een tegenslag kunnen komen. Over de oplossing van het stikstofprobleem is hij positiever, al denkt hij dat het nog lang kan duren.

De koers van BAM is de laatste tijd zo hard gedaald, dat ondanks deze forse verlaging van het koersdoel, er nog altijd een upside is van 18%. Blijkbaar is het onvoldoende om het koopadvies te handhaven. Of de Nederlandse grootbank wil niet meer geassocieerd worden met deze slechte kooptip. U weet het met bankanalisten maar nooit.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Guruwatch geeft aan dat ABN Amro sinds 22 augustus 2016 een koopadvies heeft staan op BAM. Het aandeel van de bouwer is sindsdien met 30% gedaald terwijl de AEX ruim 40% heeft gerendeerd. De percentages zijn gecorrigeerd voor het dividend.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee presteren we beduidend beter dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,6% en noteert 13,8 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,1% in het rood.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,35%) en Duitse (-0,50%) rente dalen twee basispunten.

Goud (-0,1%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,2%) weten nog geen duidelijke richting te kiezen.

Voor bitcoin (-0,2%) geldt hetzelfde.

Het Damrak

De meeste AEX-fondsen koersen in het groen al zijn het de nulletjes voor de komma die de boventoon voeren. Grootste uitschieter is ArcelorMittal met een plus van 1,4%. Daarmee maakt de staalgigant het verlies van gisteren voor de helft goed.

met een plus van 1,4%. Daarmee maakt de staalgigant het verlies van gisteren voor de helft goed. Ahold (-0,4%) valt wat tegen. Het is geen sectordingetje, al ligt Colruyt (-2,2%) er in de Bel20 ronduit beroerd bij.

(-0,4%) valt wat tegen. Het is geen sectordingetje, al ligt (-2,2%) er in de Bel20 ronduit beroerd bij. In tegenstelling tot Aegon (+0,4%) en NN Group (+0,6%), geeft ASR (-0,9%) wat terrein prijs.

(+0,4%) en (+0,6%), geeft (-0,9%) wat terrein prijs. De chippers doen het niet onaardig. Met name ASML (+1,3%) en ASMI (+1,1%) gaan goed. De IEX Beleggersdesk kwam vanochtend langs met een update over Samsung. Samsung: Halfgeleiders belangrijk #SamsungElectronicsCoLtd https://t.co/FYZPKK9FmX — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 18, 2019

(+1,3%) en (+1,1%) gaan goed. De IEX Beleggersdesk kwam vanochtend langs met een update over Samsung. PostNL (-0,6%) gaat wat omlaag omdat Fedex gisteravond met een winstwaarschuwing langskwam. Deutsche Bank was er echter als de kippen bij om te melden dat zij geen wijzigingen zien in de volumetrends. Toch daalt het aandeel op dit moment zo'n 2%.

(-0,6%) gaat wat omlaag omdat Fedex gisteravond met een winstwaarschuwing langskwam. was er echter als de kippen bij om te melden dat zij geen wijzigingen zien in de volumetrends. Toch daalt het aandeel op dit moment zo'n 2%. WDP (+2,0%) is niet kapot te krijgen. Nog 1% erbij en er staat gewoon weer een nieuwe all time high op het bord.



(+2,0%) is niet kapot te krijgen. Nog 1% erbij en er staat gewoon weer een nieuwe all time high op het bord. Fugro (-1,2%) en SBM Offshore (-1,3%) zakken weg. Een echt duidelijke aanleiding kan ik niet vinden.

(-1,2%) en (-1,3%) zakken weg. Een echt duidelijke aanleiding kan ik niet vinden. Op het waanzinnige volume van 2.600 stukjes is Nedap (+2,7%) de grootste stijger binnen de ASCX.

(+2,7%) de grootste stijger binnen de ASCX. Lokaal straalt Ajax (+3,8%) na die prachtige 3-0 overwinning in de Champions League tegen Lille.

Adviezen