Liveblog: Fugro, BAM, OCI, GLPG en Fed

Update 14:20 uur: Fugro

Gevalletje hold my beer? Er is geen nieuws vandaag, lagere handel, dat wel, maar dat bent u wel gewend bij Fugro en dan ineens... Ik kan dit niet duiden.

Update 13:05 uur: Nog acht jaar negatieve rentes

JPMorgan Asset Management verwacht dat er in de eurozone nog acht jaar sprake zal zijn van negatieve rentes. Ondanks het soepele beleid van de Europese Centrale Bank denken de Amerikanen dat de kans op een recessie groot is.

Raak niet direct in paniek, want zij verwachten geen heftige recessie zoals we die in 2008/2009 hebben gehad. Het blijft bijzonder dat grote partijen dit soort uitspraken doen. Acht jaar is een lange tijd en in de tussentijd kan er van alles veranderen.

Daar komt bij dat negatieve rentes ongewoon zijn. In de economieboekjes hebben we toch geleerd dat het uitlenen van geld risico's met zich meebrengt? Daar hoort simpelweg een vergoeding tegenover te staan en die is er op dit moment niet (NK).

Update 11:50 uur: Galapagos live

Om 12.15 uur is Galapagos-CEO Onno van de Stolpe live op de radio bij BNR. Hij gaat uitleggen wat hij allemaal gaat doen met de miljarden die het bedrijf van Gilead heeft ontvangen. Collega Arend-Jan sluit om 12.50 uur aan in het programma beursupdate dus laten we hopen dat hij de kans krijgt om een paar vragen aan Onno te stellen.

Liefhebbers kunnen de uitzending live volgen door op deze link te klikken (NK).

Update 10:15 uur: Feds Flits QE

Wat is er aan de hand? U hebt het gezien, de centralebankmiljarden vliegen weer eens in het rond. Verruimt de Fed weer, omdat de banken elkaar weer geen geld durven uit te lenen - iets wat bijvoorbeeld ook voorkwam exact elf jaar geleden, u weet het verder - of speelt hier iets anders?

Reuters Breaking Views hieronder duidt, legt uit en verklaart. Ik probeer het even in steenkolen-Nederlands samen te vatten.

Door een samenloop van omstandigheden en sentiment - belasting betalen, aankoop kortlopende staatsobligaties, oliedingetje SA, handelsoorlog, Hongkong, brexit en vanavond Fed-rentebesluit - zitten de banken even krap bij kas. Daardoor spoot de rente die zij elkaar rekenen de afgelopen dagen naar 10%.

Dat is vier keer het officiële tarief van de Fed zelf - de beroemde bandbreedte 2,00% - 2,25% - waardoor die zich genoodzaakt zag $53 miljard in het systeem te jassen om de boel te smeren. Kortom, dit hoeft niks bijzonders te betekenen, maar het tijdstip - exact elf jaar na Lehman Brothers en de Fed vanavond - is pikant.

Is Flits QE een mooie term? Glas plas was wellicht en anders hopelijk maar, want we zitten er echt niet op te wachten dat de banken elkaar weer, zoals in gruweljaar 2008, elkaar glazig aankijken en de hand op de knip houden. Precieze duiding is er om 20:30 uur in de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Misschien legt hij zelf al uit wat er waarom is gebeurd en anders krijgt hij er zeker vragen over. Reuters sust zelf in de laatste alinea de zaak en IMHO is dit nou net zo'n unieke marktmomstandigheid waar we centrale banken onder andere voor hebben bedacht: om die snel en soepel op te lossen.

Update 09:30 uur: BAM en OCI

