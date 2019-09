quote: Kostunrix schreef op 18 sep 2019 om 09:16:

Nu Filgotinib naar alle waarschijnlijkheid op de markt komt ben ik benieuwd naar de prijsstelling. Als aandeelhouder verheug ik me op dividend en koerswinst, maar ik zou ook graag zien dat Galapagos zijn ethische verantwoordelijkheid neemt. Dus een reële prijs met oog voor zowel aandeelhouders als patiënten. Maak van Galapagos een biotech/farmaceut met een geweten.

Op basis van licentie-name Gilead voor Filgotinib programma is bepaald dat Galapagos alleen het prijspeil voor BENELUX voor haar rekening neemt. Rest of the world is Gilead.@Kostunrix: ik ben het eens met je strekking, doch vergeet niet dat er miljarden zijn geïnvesteerd in klinische studies Filgotinib.Deze studies vereisen dat het medicijn haar werkzaamheid en veiligheid aantoont binnen verschillende populaties, en ook de vergelijking aangaat met bestaande medicijnen.Een fantastisch medicijn als Filgotinib heeft een jaarprijs binnen de EU van horen zeggen €10.000-€15.000.Dat betreft een dagelijkse prijs voor Filgotinib: €27 (100 mg) - €41 (200mg) per dag..? Er worden ziekenhuiskosten bespaard, beperkt sprake van andere medicijnen..Een patiënt met reumatische artritis kan hierdoor (voor groot deel) pijnvrij leven: uit bed komen, zeer waarschijnlijk werken, mogelijke sportbeoefening etc.Op basis van bovenstaande: is €27-€41 per dag voor een goed werkend en veilig medicijn voor jou reëel...?