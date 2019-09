Verlaagt de Fed wel de rente met een kwartje, of doet de Fed helemaal niks? Het rentebesluit om 20:00 uur is zowaar spannend.

Als het haviks uitpakt, geen verlaging dus, zou dat op papier minder goed moeten zijn voor VS obligaties, aandelen, dan als het duivisch is. Bij de dollar is het andersom. Inflatieverwachting en werkgelegenheid (de twee mandaten) lijken amper aanleiding te verlagen, maar wie ben ik. Misschien denkt de Fed preventief.

Verder is er nu nit veel te doen. SA zegt eind deze maand de olieproductie weer op orde te hebben. Intussen is nog niet duidelijk wie deze precisie-aanval met tien drones op de grootste verwerkingsfabriek van verreweg het grootste en een van de oudste olievelden (Gawar) ter wereld uitvoerde. Want daar gaat het wel over.

Met een mooie eindsprint sloot de S&P 500 gisteren net boven 3000. Verder nemen de koersen - allemaal! - een zéér afwachtende houding in aanloop naar... Ja, het wordt een lang dagje vandaag.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Nieuwtjes Heijmans en Philips en Wessanen en Kas Bank mag u afvinken. Let op AkzoNobel met Axalta? FedEx deed -10% op beroerde cijfers, Adobe -2,8% en waar wordt volgend jaar de Champions Dinges finale gespeeld? Ik vraag dit voor een club die met 3-0 won :-)

Opgelet, CEO Onno van der Stolpe van Galapagos is tussen 12:15 en 12:45 uur te gast bij BNR Zaken Doen. Toevallig ben ik daarna aan de beurt voor het beurspraatje en of ik nog vragen heb. Die speel ik graag door aan u: wat wilt u van Onno weten? Laat het in de comments weten.

Analistenadvies luidt als volgt en inderdaad, let op OCI:

DSM: naar €106 van €90 -HSBC

OCI: starten met overweight en €25 - Morgan Stanley

De agenda stelt op de Fed na niet veel voor en handelt er eigenlijk nog sowieso iemand met Japan? Wat een cijfers:

01:50 Japan export aug -8,2% (verwacht -10,9%)

01:50 Japan import aug -12,0% (-11,2%)

10:30 VK inflatie CPI aug 1,9%

14:30 VS verkopen nieuwe woningen aug 1,25M

20:00 Fed rentebesluit 1,75%-2%

En dan nog even dit

