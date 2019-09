Speciaal voor opa: KPN is verschillende dochters met een andere merknaam, eerst Telfort en nu XS4ALL, aan het samenvoegen onder de naam KPN. Dit heet in vaktermen een paraplumerk. KPN is duidelijk bezig op marketinggebied zo kosten efficient mogelijk te worden en dit kan erop duiden dat de organisatie zich aan het klaarstomen is voor -jawel- uw langverwachte overname.