TA: Geld stroomt richting aandelen

Technisch blijft de AEX goed liggen, ondanks turbulentie. De Nederlandse beurs wordt bovendien nog steeds ondersteund door een positieve geldstroom richting aandelen.



De Europese beurzen maken even pas op de plaats. Beleggers kijken uit naar de uitkomsten van de tweedaagse rentevergadering van de Federal Reserve, die dinsdag is begonnen. Verder blijven beleggers de ontwikkelingen rond de aanvallen op de twee grote olievelden in Saoedi-Arabië nauwlettend volgen.



Vandaag bekijk ik de kracht van de uptrend van de AEX. Maar ik wijs vooral op de moneyflow, die onlangs is uitgebroken.

Nederlandse beurs test onderkant stijgende trendkanaaltje

De recente dips van de AEX-index vinden plaats binnen het stijgende trendkanaal, zo ook de laatste correctie. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, kunnen we opwaarts blijven kijken. De recente topjes op de grafiek zijn gemarkeerd met blauwe stippellijntjes.

Het technische beeld oogt nog steeds redelijk positief. Er ligt steun op 534,49 punten (de bodem van 3 juni). Weerstand ligt rond 586,32 punten (gevormd op 25 juli). Dit geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Geldstroom richting aandelen blijft sterk

De recente doorbraak van de moneyflow indicator boven de voorgaande toppen suggereert dat er weer nieuw geld in de Nederlandse beurs komt.

De uitleg van de moneyflow indicator staat onder de grafiek.







Uitleg moneyflow indicator

De moneyflow indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.