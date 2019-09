Fondsenrondje: Kwakkelen

Op een rustige beursdag houdt de AEX (+0,2%) zich goed staande. Het zijn de defensieve zwaargewichten die de hoofdindex omhoog trekken. Met name Royal Dutch Shell (+1,5%) heeft er zin in.



Het cyclische spul gaat daarentegen omlaag. Een duidelijke oorzaak kunnen we helaas niet aanwijzen. De laatste weken waren het juist de wat meer risicovolle aandelen die de weg omhoog wisten te vinden.



Op een dag als vandaag is het niet onlogisch dat de AMX (-0,4%) wat achterblijft. Defensieve namen zitten er nauwelijks in en de volumes zijn extreem laag. Bij weinig handel zien we wel vaker dat de kleinere fondsen onder druk staan.

Op de valreep kwam er nog één macro langs uit Duitsland. De ZEW-index meet het vertrouwen van analisten en institutionele beleggers in de Duitse economie en kwam uit op -22,4. Dat is minder slecht dan de -37,8 die werd verwacht. Per saldo overheerst nog wel het pessimisme. De markten bewegen niet op dit cijfer.

PostNL

PostNL (-1,0%) maakte gisteravond bekend dat het €300 miljoen heeft opgehaald middels een groene obligatie. Een uitermate slimme manier om geld te lenen tegen een extra lage rente. Deze lening heeft een looptijd van zeven jaar en een coupon van 0,63%.

Het geld wordt gebruikt voor de financiering van 'groene' projecten, maar concreet werd er niets over gezegd. Misschien worden er wel elektrische fietsen voor de postbezorgers van betaald. Waarschijnlijk wordt een deel van de schuld geherfinancierd, waardoor de rentelasten dalen.

Dat is natuurlijk goed voor de vrije kasstroom. En uit de vrije kasstroom moet uiteindelijk het dividend betaald worden aan de aandeelhouders. Toch heeft de koers van PostNL er niet echt zin in. Laten we het erop houden dat het aandeel meezakt met de markt.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het aandeel PostNL is sinds juni bezig met een draai. Het is voorlopig nog ruim onvoldoende om het verlies van vorig jaar goed te maken. Enige doekje voor het bloeden is dat er in de tussentijd €0,25 aan dividend is uitgekeerd.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omhoog en daarmee presteren we een tikje beter dan de DAX (-0,1%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,6% en noteert 14,0 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,1% in het rood.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,101 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,35%) en Duitse (-0,49%) rente dalen een basispuntje.

Goud (-0,1%) maakt pas op de plaats.

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-0,4%) koelen af.

Bitcoin (-1,5%) heeft het even niet.

Het Damrak

Lagere rentes zijn natuurlijk niet goed voor de banken. Wellicht een kleine trigger voor de koersdalingen van ABN Amro (-1,2%) en ING (-1,5%). Waarschijnlijk speelt het slechte sentiment een grotere rol.

Ook de verzekeraars Aegon (-2,0%), ASR (-1,0%) en NN Group (-1,3%) hebben weleens betere dagen gekend.

Heineken kruipt richting de €100. Ook AB InBev ligt er met een plus van 1,4% uitstekend bij.

DSM (-0,8%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van KBC. Het aandeel gaat naar €125 van €115 en het houdadvies blijft gehandhaafd.

ArcelorMittal (-3,8%) gaat helemaal door het putje. De staalgigant leek juist uit te bodemen.

Powerhouse WDP (+1,2%) vindt de weg omhoog. Winkelvastgoed daarentegen ligt er (wederom) zwak bij.

De bouwers BAM (-1,1%) en Heijmans (-2,1%) vallen tegen. VolkerWessels (-0,4%) presteert net als gisteren beduidend beter.

Alfen (-2,4%) gaat omlaag op een bizar laag volume. Een omzet van 2.300 stukjes is natuurlijk niets.

Adviezen