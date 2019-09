Liveblog: GV, WDP, Prosus en banken

Update 12:00 uur: ZEW van verlichting

De Duitse ZEW vertrouwensindex valt dik mee over september. Mooie meevaller en het kan zijn dat het land - en dan vooral de industrie - door het dal is. Het trackrecord van deze index leert dat echter im Großen und Ganzen de correlatie met het BBP ongeveer klopt, maar op maand- en kwartaalbasis kan het alle kanten op.

Update 11:00 uur: WeWork, SoftBank en Prosus

Blijkbaar lukt het nu niet. Of heel moeizaam om zelfs maar $10 à $12 miljard op te halen...?

U weet het verhaal, in januari belegde SoftBank nog $2 miljard dollar in WeWork of The We Company - die naam en het gedoe er mee is al een rode vlag op zich, denk ik dan met mijn dotcom bubbel trauma en grijze haren beurscynisme - waarmee de totale waarde van het vastgoedbedrijf op $47 miljard uit kwam.

Vastgoedbedrijf met een technologiewaardering, die omschrijving is vaker gevallen. Inderdaad, dat WeWork veel onderdak biedt aan tech(-ondernemers) nog niet dat ze er zelf ook een is. Een draadje leggen is wat anders dan iets verzinnen dat door dat draadje kan. Scheelt een hoop beleggerswaardering!

Terug naar die som, volgens mijn bierviltje -75% à 78%... Nu was SoftBank aan het middelen, ze heeft al met al $10 miljard in We Work gestoken, ofwel haar verlies staat op papier rond -40% op deze vastgoedinvestering. Want zo zie ik zelf WeWork en dan is die waardering van $10 à $12 miljard nog best aardig.

Niettemin zit SoftBank met de gebakken peren en dat telt bij dit Japanse fonds, dat zelf omgerekend rond $70 miljard waard is op de beurs van Tokio. De eigen aandeelhouders beginnen te morren. Bovendien is een flinke deuk geslagen in het aura van het investeringsfonds, dat louter gouden handjes leek te hebben.

Maar zoals altijd op de beurs... juist. Vroeg of laat komt die tackle met twee benen gestrekt van achter van Mr. Market. Eerlijk gezegd valt de grafiek mij nog mee?

Nu is er sinds een week ook een reusachtig fonds in Amsterdam genoteerd, dat net als SoftBank een investeerder is: Prosus. Ofwel, een aandeel in Tencent, het verhaal is inmiddels over bekend. De WeWork SoftBank toestand laat u haarfijn zien wat het risico van een belegging hierin is.

Update 10:30 uur: Banken criminele organisaties?

Gisteren of zondag was het elf jaar geleden dat Lehman Brothers surceanse van betaling aan vroeg. Dit zal wel toeval zijn, maar pikant is het wel. Bloomberg:

JPMorgan’s Metals Desk Was a Criminal Enterprise, U.S. Says

U.S. prosecutors took an unusually aggressive turn in their investigation of price fixing at JPMorgan Chase & Co., describing its precious metals trading desk as a criminal enterprise operating inside the bank for nearly a decade.

The prosecutors charged the head of JPMorgan’s global precious metals trading operation and two others on Monday, accusing them of “conspiracy to conduct the affairs of an enterprise involved in interstate or foreign commerce through a pattern of racketeering activity.”

Nog eentje, de Cum Ex (dividend) affaire begint nu echt sporen na te laten? Ook hier weer het word crimineel:

Dit is nieuw. Sinds de kredietcrisis zijn alle (groot)banken wel ergens - en velen ontelbare malen - voor aangeklaagd, hebben geschikt en was er een enkele keer zelfs een veroordeling. Als leek dacht ik bij mezelf: hoeveel en wat voor affaires moet je als bank op je naam hebben staan voor je een criminele organisatie bent?

Misschien is dit een keerpunt. Niet meer aftikken, maar brommen. Ja, wat denk je dan beste meelezende bankier wiens of wier mond nu openvalt? Dacht je dat je het werk van God deed en boven de wet stond? En nee, dat het altijd zo ging en dat iedereen het deed, telt niet.

Update 10:00 uur: Rustig aan

Even kort, over een uurtje praat Niels u in zijn fondsenrondje bij.

Update 09:45 uur: Olie-trades

Voor wie kort op de bal speelt en om inspiratie verlegen zit.

Copy paste, voor de pure handel lijkt het me dat u te laat bent, als u nu nog een keer in actie schiet, maar misschien wel voor een volgende keer. Okee, wat er nu is gebeurd is zonder precedent, maar er is wel eens vaker wat op die markt.

Is er ook nog een trade waarvan u wist dát. Verhogingen, zijn de oliejongens altijd vlug mee. Verlagingen...

Update 09:30 uur: GV en WDP

Voorzichtig herstel Damrak vandaag onder leiding van vooral defensieve waarden. Kou nog niet uit de lucht dus. Hie zijn de eerste adviezen van vandaag.