TA: Beperkte kansen voor oliegerelateerde aandelen

De hernieuwde belangstelling voor oliegerelateerde aandelen geeft de sector wat lucht. Maar technisch hoort de energiesector nog niet tot de outperformers.

De aanvallen op twee belangrijke olie-installaties in Saudi-Arabië zorgden voor een spike in de olieprijs, en in het kielzog daarvan lopen oliegerelateerde aandelen fors op. Grote olieconcerns als Royal Dutch, ExxonMobil en Total boekten flinke koerswinsten, maar weten technisch nog geen potje te breken.

Op zijn best laten de oliegerelateerde fondsen brede zijwaartse trading ranges zien. Overigens staat de luchtvaartsector juist onder druk door de vrees voor hogere brandstofprijzen. Opvallend is verder dat de aandelenbeurzen niet overdreven negatief reageerden op de turbulentie in de energiemarkten.

Nederlandse beurs dipt binnen het stijgende trendkanaaltje

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op 534,49 (bodem van 3 juni). Weerstand ligt rond 586,32 (gevormd op 25 juli).

Light Sweet Olie verbetert licht

De Olieprijs (Light Sweet) komt er technisch bezien iets beter bij te liggen, nu de correctieve fase wordt afgebroken. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand 60,94 (gevormd op 11 juli) noodzakelijk. Belangrijk is dat steun 50,60 (bodem van 5 juni) intact blijft.

Korte termijn: Europese energiesector breekt opwaarts uit

De Europese energiesector Oil & Gas heeft een voormalig weerstandje gebroken. Deze uitbraak genereerde enige technische verbetering en maakt opwaarts potentieel vrij richting weerstand 350,18 (top van 19 maart). Steun ligt op 293,26 (bodem van 15 augustus).

Korte termijn: Royal Dutch Shell breekt door de weerstand 26,04

Het technische plaatje van Royal Dutch Shell verbetert, in elk geval op korte termijn, nu de voorgaande koerspieken rond 26 opwaarts zijn doorbroken. Eerder werd de dalende trend reeds verlaten. Royal Dutch Shell heeft nu ruimte voor verdere koersstijging richting weerstand 29,23 (gevormd op 20 mei). Bij een daling onder steun 24,64 (bodem van 27 december 2018) treedt een verzwakking op.

Langetermijncommentaar Total

Total (Total Fina Elf) kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dat de koers terugkeert boven een vorige bodem, geeft aan dat het aanbod afneemt. De weerstand bevindt zich rond 50,67 (top van 12 juli). De steun ligt rond 41,83 (bodem van 4 november 2016).

Lange termijn commentaar Chevron

Chevron Corporation beweegt binnen een zijwaarts gericht koerspatroon met steun op 113,72 dollar (bodem van 31 mei) en weerstand op 128,55 dollar (top van 3 augustus 2018). De uitbraak zal de nieuwe richting gaan bepalen.