Aanval Saoedi-Arabië toont kwetsbaarheid olie-infrastructuur

Ga er maar van ut dat Iran binnen een aantal maanden aangevallen gaat worden, voor de amerikaan is Iran een stoute natie die niet naar de pijpen van big brother wil luisteren en als Iran aangevallen gaat worden vinden ze dat prima, dat zal hoogst waarschijnlijk de populariteit van trump ten goede komen. China gaat gepaaid worden om zich kalm te houden door toezeggingen in een handels akkoord. Israel zal het ook goed uitkomen en hun lobby / macht in Washington zal daar zeker op aandringen, zo ver zelfs dat Israel ermee start en Amerika volgt. Waartoe dat kan leiden laat de aanval van afgelopen zondag duidelijk zien. In dat kader moet het ook gezien worden, Iran laat de wereld duidelijk zien dat als het aangevallen gaat worden dat daarmee de olie toevoer volledig geblokkeerd gaat worden door hen. Nou maak je borst maar nat, maar ieder nadeel heeft ook een nadeel, de groenen juichen, geen emissie meer van voertuigen , ingestorte economien en beurzen, is goed voor het milieu. Helaas gaan we dit komen jaar wel meemaken.