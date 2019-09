Een hopelijk slaapverwekkend verhaal

Als belegger ben ik vaak bezig met het vergaren van allerlei verhalen, feiten, mogelijke technische doorbraken, demografische voorspellingen en helaas ook met het bestuderen van het twitteraccount van de belangrijkste vastgoedmagnaat ter wereld.

Al surfend stuitte ik zodoende op het boek van een wel zeer inspirerende professor die luistert naar de naam Matthew Walker. Hij is een befaamd slaapexpert en zijn boek: Why we sleep: the new science of sleep and dreams heeft me echt de ogen geopend - in de zin dat ik ze juist vaker moet sluiten.

Laat me dit uitleggen.

Na jaren van onderzoek zijn we er eindelijk achter waarom wij mensen eigenlijk slapen. Slaap is namelijk een soort dagelijks noodzakelijke ‘reboot’ van zowel lichaam als geest. Slaap zorgt er bijvoorbeeld voor dat hetgeen je die dag geleerd hebt, wordt opgeslagen in je langetermijngeheugen.

Jammer voor al die studenten die de hele nacht doortrekken om de ochtend daarna het tentamen binnen te halen. Dat werkt niet. Erger nog: het werkt contraproductief.

Alles wat je overdag leert komt in het onderdeel van je brein terecht dat de hippocampus heet, een onderdeel dat is vernoemd naar een zeepaardje. Eigenlijk een soort inbox. Tijdens je slaap wordt deze inbox systematisch geleegd en worden, waar nodig, dingen weggegooid of juist opgeslagen als herinneringen.

Dus als je hard gestudeerd hebt, is het beste wat je kan doen een goede zeven tot negen uur slaap pakken. Na deze goede nacht is je hippocampus weer leeg en kunnen nieuwe impressies worden opgedaan en nieuwe dingen worden geleerd.

Helaas voor alle party-studenten, maar er is statistisch bewijs te over dat saaie studenten met een regelmatig en goed slaapritme significant hogere cijfers halen dan degenen die minder slapen.

Van brein tot ballen

Naast de ‘reboot’ van de geest is onze slaap ook een reboot-mechanisme voor ons lichaam. Het is klinisch bewezen dat het testosteronniveau van mannen daalt bij onvoldoende slaap, hetgeen tot versnelde veroudering kan leiden. Zo hebben mannen die minder dan vijf uur slapen volgens Walker significant kleinere testikels dan mannen die zeven uur of meer slapen.

Sterker nog, ook je immuunsysteem heeft slaap nodig. Volgens Walkers experimenten verhoogt onregelmatig en onvoldoende slapen de kans op veel lichamelijke kwalen, vanwege de slechtere gesteldheid van je immuunsysteem.

Wil je, net als ik, geen kanker, dementie of Alzheimer krijgen, duik op tijd in bed.

Uit een recent artikel1 blijkt zelfs dat mensen die regelmatig een middagdutje hebben gedaan de afgelopen vijf jaar, minder vaak een hartaanval hebben gekregen. Nu was deze studie gedaan onder mensen in Lausanne, waar middagdutjes wellicht meer ingeburgerd zijn dan hier, maar toch.

Praktijktest

Het grootste wereldwijde slaapexperiment is een halfjaarlijks fenomeen dat gelukkig eindelijk door de Europese Unie ter discussie is gesteld: de overschakeling van zomer- naar wintertijd en andersom.

Ieder jaar slapen de meesten van ons een uur minder in maart en een uur meer in oktober. En wat blijkt: 24% meer hartaanvallen op die zondag in maart in vergelijking met de zaterdag ervoor en 21% minder hartaanvallen op die andere zondag in oktober dan de zaterdag ervoor.

Daarnaast gebeuren er ook nog eens veel meer verkeersongelukken op die zondag in maart en minder in oktober. En dat op basis van slechts een uur meer of minder slaap. Verbluffend! Niet voor niets heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO nachtdiensten al sinds 2007 gelabeld als slecht voor de gezondheid en als mogelijke veroorzaker van hart- en vaatziekten.

Always-on

Als ik kijk naar mijn eigen werkomgeving, dan moet ik zeggen dat in de financiële wereld slaap een haast nooit besproken onderwerp is. Het digitale werken betekent eigenlijk 24/7 beschikbaar zijn. Nog even en de nieuwste iPhone heeft geen uitknop meer. Alles moet snel en vandaag af.

Eigenlijk is het al zover dat ’s avonds thuis doorwerken de standaard geworden is. Nog even een espresso na het eten en we kunnen weer achter de laptop. Een shot cafeïne en een blauwwit scherm voor je ogen zijn twee van de drie oorzaken van slecht slaapgedrag. Alcohol is nummer drie, en dat nemen we nog even voor het (slecht) slapengaan.

In de financiële centra London en New York is het daarnaast nog verplicht om wel weer om zeven uur bij de ochtendvergadering aanwezig te zijn om de impact van de laatste nachtelijke tweets uit het Witte Huis te bediscussiëren.

Sprint naar de finish

Kon je vroeger nog zeggen: “daar slapen we een nachtje over”, het lijkt in de financiële wereld haast standaard om te roepen dat slapen iets is dat je wel doet als je dood bent. De ironische werkelijkheid is dat je dat punt dan ook veel eerder bereikt.

1 Association of napping with incident cardiovascular events in prospective cohort study; Häusler, Haba-Rubio, Heinzer & Marques-Vidal in BMJ Heart