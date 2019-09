Het nieuws van de dag is natuurlijk de aanslag op twee belangrijke olievelden in Saudi-Arabië. Deze zijn verantwoordelijk voor ruim 5% van de totale olieproductie. Gevolg is een forse stijging van de olieprijs.

Het zwarte goud stijgt op dit moment 8%, maar koerste even 20% hoger. Dit betekent dat de markten enigszins kalmeren. Vooralsnog houdt de AEX (-0,5%), mede dankzij Royal Dutch Shell (+2,7%), redelijk stand. Koninklijke Olie maakt voor 14,9% deel uit van de hoofdindex en zet deze daarom zelfstandig 0,4% hoger.

Dan weet u ook waarom we het in Amsterdam iets beter doen dan de Duitsers (-0,7%) en Fransen (-0,7%). Over het algemeen blijven de verliezen op de Europese beurzen redelijk beperkt. Toch is het de vraag hoelang dit zo blijft.

De politieke spanningen lopen op en als er nog een tweede aanslag volgt, kan er zomaar een sell-off volgen. Helemaal omdat we de laatste weken keihard zijn opgelopen. Winstnemers liggen immers op de loer.

Goed nieuws Altice

Vanochtend kwam Altice (+1,3%) met het goede nieuws langs dat het bedrijf tegen een lagere rente nieuw geld uit de markt wist te trekken. Daar waar de kabelaar normaal gesproken leent tegen percentages rond de 5 à 8%, gaat het nu om slechts 2,5 à 3,5%.

Extreem lage rentes voor een bedrijf dat een bak met schuld op de balans heeft staan. Er staat inmiddels €30 miljard op te teller, wat resulteert in een net debt/ebitda van 5,6. Toch denkt de IEX Beleggersdesk dat er kansen liggen voor beleggers.

Operationeel verbeteren de zaken en er is consolidatiefantasie in de Franse telecommarkt. De toezichthouder zou niet afwijzend tegenover een grote fusie staan en Altice schijnt in het circuit te worden genoemd als prooi. De update van de IEX Beleggersdesk leest u door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omlaag en daarmee houden we de schade iets beter beperkt dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 14,2% en noteert 13,8 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,4% in het rood.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,106 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,33%) en Duitse (-0,46%) rente dalen een basispuntje.

Goud (+0,8%) koerst weer boven de $1.500.

Olie: WTI (+8,1%) en Brent (+8,4%) spuiten omhoog.

Bitcoin (+0,5%) blijft dicht bij huis.

Het Damrak

Aegon (-1,7%) heeft last van een koersdoelverlaging van JPMorgan Cazenove. Hetzelfde geldt voor NN Group (-1,5%). Laatstgenoemde gaat zelfs van de kooplijst van de grote Amerikaanse zakenbank.

