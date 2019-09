Liveblog: Olie en advies

Update 10:00 uur: Olie en advies

Precieze specificatie geeft ze niet (Europa en Midden-Oosten 48%), maar Arcadis is nogal actief in de regio. Vandaar de felle koersreactie (-5% zowat) op opening. Intussen is de meeste prijsactie alweer geweest in onze oliefondsen? Aan de goede kant zitten, al is het maar op papier:

Royal Dutch Shell

Vopak

Fugro

SBM Offshore

Brunel

Aan de verkeerde kant treft u aan:

Air France-KLM

Arcadis

Het is ook echt wel een dingetje. Te meer daar de aanval nieuw is, met een zwerm drones. Dit drukt militaire strategen ook met de neus op de feiten. Hoe je hier tegen te verdedigen?

Zo kan het ook.

Nog even deze hele lange plaat. Olie schept geen waarde, verdient geen geld en daarom is er geen dividend of zijn er geen coupons om te herbeleggen.

Plaatje Goldman Sachs uit 2016 v olieprijs sinds 1861 (start burgeroorlog VS), 2jr na eerste vondst. Er is wel eens vaker wat en typische commodity: boom, bust, maar vooral zijwaarts. Leuke handelswaar, maar geen belegging IMHO #AEX #WTI #Brent pic.twitter.com/CFg8z7Ltz7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 16, 2019

Verder zijn er deze adviezen en is er weer een verhoging voor een financial. Sneu voor die Berenberg analist. Hele week zitten zweten op Shell en dan in het weekend gebeurt er...