Update 16:15 uur: DSM?!

Niks te zien op de DSM-site en ook mijn Reuters meldt nog niks. Rein heeft een Bloomberg en dit oogt serieus:

#DSM is said to explore bid for 25$ bln Dupont Nutrition unit , acc Bloomberg — Rein Schutte (@reinschutte) September 16, 2019

En toen gebeurde er dit. Ziet eruit als een vette vinger. Wordt vervolgd.

Dank inzender, duidelijk dit. DSM is mogelijk in de race. Let wel, de Limburgers hangen zelf voor €20 miljard aan de beurshaak.

Update 15:30 uur: Upgrade Lyft en Uber

Beleggers die meegedaan hebben met de beursgang van Lyft en Uber komen van een koude kermis thuis. Beide mobiele apps werden destijds flink gehyped en zijn meer dan 25% gedaald. Toch is er gelukkig nog één partij die er vertrouwen in heeft.

De analisten van HSBC verhoogde voor beide fondsen het koersdoel naar kopen van houden. Het argument is dat de zorgen omtrent de nieuwe regelgeving zijn ingeprijsd. Daarnaast denken de Britten dat Lyft en Uber hun product verder gaan optimaliseren, waardoor beide bedrijven uiteindelijk zwarte cijfers gaan schrijven. (NK)

Uber and Lyft upgraded to buy at HSBC, which sees over 30% upside for both ridesharing stocks https://t.co/lnkzKPPRHj — CNBC (@CNBC) September 16, 2019

Update 15:15 uur: Geen paniek

Door de aanslag op twee belangrijke olievelden in Saudi-Arabië valt ruim 5% van de olieproductie uit. Belangrijke officials verwachten dat vandaag een derde van de gemiste output wordt hersteld. Experts zeggen echter dat het nog weken gaat duren voordat de olieproductie weer op het oude niveau is.

Volgens Mohammed Barkindo, secretaris-generaal van de OPEC, hoeven we ons op dit moment nog geen zorgen te maken over de olieproductie. Barkindo zegt tegen Bloomberg dat er updates vanuit Saudi-Arabië zullen komen die de markten geruststellen.

Verder vertelt hij dat het nog te voorbarig is om te concluderen dat andere leden van de OPEC hun olieproductie zullen verhogen. Op dit moment koerst de olieprijs ruim 10% hoger met als gevolg dat Royal Dutch Shell (+3,6%) de grote winnaar binnen de AEX is. (NK)

OPEC chief: No need to panic over attack disrupts Saudi output https://t.co/kn0tjb8tgz — MarketWatch (@MarketWatch) September 16, 2019

Update 15:00 uur: Ons inkomen

Aan de vooravond van Prinsjesdag laat Corné zijn Datastream even draaien. U wel, deze zag ik niet aankomen...

Dat was op totaal niveau.

Per persoon ziet het er als volgt uit. https://t.co/Kka3bFyQ8z pic.twitter.com/luL8DIkf6k — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 16, 2019

FD heeft ook even zitten rekenen en heeft uitputtende plaatjes.

Update 15:00 uur: Banksalarissen

Sorry, wie gniffelt hier niet stiekem om? Serieus, de gouden tijden van het vorige decennium zijn voorbij. Wellicht voorgoed voorbij.

Was het niet Ralph van #ING zelf die naar t buitenland ging als ie niet genoeg... Nog even en al die voedselbankbankiers en andere Wall Street salarisvluchtelingen komen nog hier heen :-) https://t.co/vtOYVVRiZl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 16, 2019

Update 12:30 uur: Zon en wind

Opbeurend bericht vandaag met die olie-ellende? Inderdaad Joe, gewoon een kwestie van echte vraag en echt aanbod. Het gaat hard in de VS. Citaatje:

The market triumph of renewable energy marks the biggest victory yet in the fight against global warming. Solar and wind are proliferating not because of moral do-gooders but because they’re now the most profitable part of the power business in most of the world. An industry that once relied on heavy subsidies and was propped up by government mandates is now increasingly standing on its own.

What's behind the biggest climate victory yet?



Capitalism https://t.co/VNf0LorSiK pic.twitter.com/O8wRRduCNr — Joe Weisenthal (@TheStalwart) September 16, 2019

Update 11:15 uur: Groen knollenland

Met die herfst buiten en in de headlines vandaag wil ik u deze groene scheut niet onthouden. Hieronder vindt u er nog een. JP Morgan zet ASR op kopen. Opvallend, deze maand gaat er zowat geen dag voorbij dat niet een groot huis een (afgestrafte) bank of verzekeraar verhoogt.

In case you missed it! Citi's Global Economic Surprise Index has risen to above 0 (more postive than negative macro surprises). It's the first time since April last year that this happened. pic.twitter.com/jt7W8Ox2C2 — jeroen blokland (@jsblokland) September 16, 2019

Update 11:00 uur: Wolters Kluwen

Opvallendste daler vandaag vind ik Wolters Kluwer. Angst in de markt en inderdaad blijven de defensieve fondsen vandaag wat beter liggen. Op Wolters na dan en ook nog eventjes met bijna -3%. Wie ze graag wil hebben kan ze op de dip of met 10% korting kopen, dat dan weer wel. Geldt ook voor collega Relx.

Wat kan het zijn? Er is geen nieuws en de verwachtingen slaapwandelen verder omhoog, zoals het hoort bij dit oersaaie, maar oerdegelijke fonds. Ik houd het er zonder bewijs op dat de markt Wolters Kluwer te duur vindt, nu bijvoobeeld de ECB minder verruimt dan gehoopt. Het aandeel doet ook nog maar 1,6% dividend.

Update 10:00 uur: Olie en advies

Precieze specificatie geeft het niet (Europa en Midden-Oosten 48%), maar Arcadis is nogal actief in de regio. Vandaar de felle koersreactie (-5% zowat) op opening. Intussen is de meeste prijsactie alweer geweest in onze oliefondsen? Aan de goede kant zitten, al is het maar op papier:

Royal Dutch Shell

Vopak

Fugro

SBM Offshore

Brunel

Aan de verkeerde kant treft u aan:

Air France-KLM

Arcadis

Het is ook echt wel een dingetje. Te meer daar de aanval nieuw is, met een zwerm drones. Dit drukt militaire strategen ook met de neus op de feiten. Hoe je hier tegen te verdedigen?

Zo kan het ook.

Nog even deze hele lange plaat. Olie schept geen waarde, verdient geen geld en daarom is er geen dividend of zijn er geen coupons om te herbeleggen.

Plaatje Goldman Sachs uit 2016 v olieprijs sinds 1861 (start burgeroorlog VS), 2jr na eerste vondst. Er is wel eens vaker wat en typische commodity: boom, bust, maar vooral zijwaarts. Leuke handelswaar, maar geen belegging IMHO #AEX #WTI #Brent pic.twitter.com/CFg8z7Ltz7 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 16, 2019

Verder zijn er deze adviezen en is er weer een verhoging voor een financial. Sneu voor die Berenberg-analist. Hele week zitten zweten op Shell en dan in het weekend gebeurt er...