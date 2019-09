quote: ttroo schreef op 16 sep 2019 om 08:52:

Iran is klaar voor de oorlog. Amerika zal het start sein geven. Een dubbele terug trekking is niet des Trumps. Brent is al vijf en een halve dollar gezakt. Het wordt nog rood over anderhalf uur als het zo doorgaat. Wie rent nu waarheen?

Iran is klaar voor de oorlog. Amerika zal het start sein geven. Een dubbele terug trekking is niet des Trumps. Brent is al vijf en een halve dollar gezakt. Het wordt nog rood over anderhalf uur als het zo doorgaat. Wie rent nu waarheen?

Dat ligt er maar helemaal aan of er nog drones overvliegen de komende dagen.Stel dat er vandaag nog een keer een soortgelijke aanval zou komen zoals afgelopen weekend dat staat die olie in no time op $75,00 en staan de futs zo op -/- 4/5%.Lijkt nu wel met een sisser af te lopen.... for now…Trump is namelijk op geen enkele wijze gebaat bij wederom een oorlog met een land uit het midden oosten laat staan dat dit in zijn voordeel zou werken bij een mogelijke herverkiezing...Cijfers uit China vannacht weer bagger. Tis wel duidelijk dat we dansen op een vulkaan met alles wat er gaande is en er hoeft niet veel meer te gebeuren voordat we een uitbarsting zouden kunnen krijgen... be carefull!!