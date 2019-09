Deze week werd gedomineerd door het ECB-rentebesluit en de ontwikkelingen omtrent de handelsoorlog. Waarschijnlijk zijn dit de triggers voor een oplopende AEX (+1,2%).

Met name de geruchten over een interim deal tussen de VS en China helpen een handje. Sowieso lijkt het erop dat de markten wennen aan het conflict, waardoor de zorgen langzamerhand op de achtergrond raken.

Op dit moment wil de markt gewoon omhoog. Dat zagen we vooral gisteren toen de ECB bekend maakte minder staatsobligaties op te kopen dan gedacht. Natuurlijk is een bedrag van €20 miljard per maand geen klein bier, maar de meeste analisten rekenden op €40 miljard.

Normaal gesproken reden voor chagrijn onder beleggers, maar daar is momenteel geen sprake van. Misschien is dat niet zo gek. Het woord 'recessie' horen we steeds minder vallen en er zijn simpelweg geen alternatieven voor aandelen.

Richting records

Door het goede sentiment op de beurzen is de AEX-herbeleggingsindex haar all time high van 1.994 punten bijna genaderd. Nog vier puntjes te gaan en de toeters en bellen mogen uit de kast worden gehaald. Het blijft een bijzonder jaar met een plus van maar liefst 22%.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

U ziet in de bovenstaande grafiek hoe belangrijk het dividend is geweest sinds de eeuwwisseling. De AEX prijsindex, die wij allemaal kennen, heeft nog een ritje van ruim 20% te gaan.

In de VS hebben ze er helemaal zin in. Iedere forse correctie wordt direct gevolgd door een stijging die zijn weerga niet kent. Het zijn rendementen waar we in Europa alleen maar van kunnen dromen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Kleine spul omhoog

Alle Europese indices zetten mooie plussen op het bord. Met name gaat het kleine spul hard omhoog. Sowieso zagen we vorige week de eerste tekenen van een rotatie naar de wat meer risicovolle aandelen. Wie weet zet deze trend zich door.

Rentes

Wat een gigantische bewegingen op de rentemarkt. Nog nooit heb ik de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier met negen basispunten zien stijgen op één dag. In dit tempo zijn die negatieve rentes binnen no time verleden tijd.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +1,2%

AEX deze maand +3,2%

AEX dit jaar +18,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +22,0%

AEX

Net als vorige week slaan de cyclische aandelen de klok. Met name ArcelorMittal (+12,4%) vliegt ervan door. Laten we hopen dat het doorzet, want de staalgigant is dit jaar met een min van 14% nog altijd het slechtst presterende AEX-fonds.

De hogere rentes stuwen de koersen van de Nederlandse grootbanken. De op één na hoogste trede van het podium wordt deze week bestormd door ABN Amro (+11,8%). Daarentegen laten de dure defensieve haven het afweten. Wolters Kluwer (-5,7%) is hiervan het beste voorbeeld.

AMX

"Eindelijk", zullen de aandeelhouders van AMG (+12,2%) zeggen. De metalenspecialist wordt dit jaar hard geraakt door de kelderende prijzen van zeldzame metalen. Deze week lijkt het herstel zich in te zetten.

Ook het geplaagde Fugro (+9,5%) wordt eindelijk gekocht. Als oliebedrijven weer durven te investeringen, is het een zeer geschikte kandidaat om in portefeuille te hebben. Probleem is alleen die bak met schuld die er op de balans staat. Daardoor hangt het emissiespook nog altijd in de lucht.

ASCX

Kiadis (-9,6%) kreeg deze week een lelijke adviesverlaging om de oren geslingerd van de analisten van KBC. Het aandeel gaat naar houden van kopen. Ook het koersdoel gaat fors omlaag met €4 naar €6,50.

Daarentegen lijkt Kendrion (+10,5%) te profiteren van de goede ontwikkelingen in het handelsconflict. Het bedrijf behaalt een belangrijk deel van de omzet uit China. Kan iemand mij vertellen waarom Accell (+8,3%) zo hard stijgt?

Nu nog even dit

Vanavond om 18.30 uur is Arend Jan te gast in het programma Beurswatch op BNR Nieuwsradio. Hierin geeft hij onder andere twee aandelentips weg. Luisteren dus!

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.