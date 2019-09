De AEX (+0,1%) verteert het rentebesluit van de ECB uitstekend. In de aanloop hier naartoe liepen we flink op en het is goed om te zien dat het sterke sentiment aanhoudt.

Het zijn de cyclische namen die er vandaag goed bij liggen. Met name ArcelorMittal (+2,3%) vindt de weg omhoog. Daarentegen geven de defensieve havens wat terrein prijs. Relx (-2,3%), Wolters Kluwer (-1,8%) en Unilever (-1,1%) hebben de laatste jaren uitstekend gerendeerd, maar zijn nu even uit de gratie.

Wellicht zijn het eerste signalen dat we uit de saaie dure aandelen gaan en switchen naar de meer risicovolle fondsen. We zagen het eerder deze week ook al gebeuren. Afgestrafte namen liepen op, terwijl de sterkere namen wat gas terug gaven.

Toch is het nog te vroeg om van een nieuwe trend te spreken. De rente is historisch laag en dat lokt obligatiebeleggers naar de aandelenmarkten. En die kiezen over het algemeen liever voor Unilever dan bijvoorbeeld ArcelorMittal.

Verzekeraars aan kop

De best presterende aandelen op het Damrak zijn vandaag de verzekeraars. Aegon (+1,6%), ASR (+1,5%) en NN Group (+2,6%) staan allemaal stevig in de lift. De rentes vliegen flink omhoog en dat is wel zo prettig voor de verkoop van levensverzekeringen.

Ok, de niveaus zijn nog bizar laag, dus ik kan mij niet voorstellen dat de mensen in de rij staan voor een levensverzekering. Door de lage rentes moeten liefhebbers van deze producten relatief veel geld inleggen om een fatsoenlijke uitkering te krijgen. Iets waar pensioenfondsen natuurlijk ook last van hebben.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ondanks het extreem ongunstige renteklimaat hebben de verzekeraars het de afgelopen jaren helemaal niet zo slecht gedaan. Alleen Aegon blijft achter met een plus van zo'n 20%.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee blijven we iets achter ten opzichte van de DAX (+0,3%) en CAC (+0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 4,2% en noteert 12,3 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,2% in het groen.

De euro klimt 0,3% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,36%) en Duitse (-0,49%) lopen maar liefst vijf basispunten op.

Goud (+0,4%) koerst weer boven de $1.500.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,9%) doen niet mee met het feestje.

Bitcoin (-0,8%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

Unibail Rodamco (+2,6%) loopt fors op, terwijl Eurocommercial Properties (-0,1%) en Vastned (+0,0%) nauwelijks van hun plek komen. Ook Wereldhave (+1,0%) kan het tempo niet bijbenen.

(+2,6%) loopt fors op, terwijl (-0,1%) en Vastned (+0,0%) nauwelijks van hun plek komen. Ook (+1,0%) kan het tempo niet bijbenen. Aalberts (+1,2%) koerst op het hoogste niveau van het jaar.

(+1,2%) koerst op het hoogste niveau van het jaar. ASML (+0,7%) zet een nieuwe all time high op het bord. Inmiddels betaalt u 26 keer de getaxeerde winst over 2020 (Bron Reuters).

(+0,7%) zet een nieuwe all time high op het bord. Inmiddels betaalt u 26 keer de getaxeerde winst over 2020 (Bron Reuters). Aperam (+2,1%) gaat lekker.

(+2,1%) gaat lekker. Hetzelfde geldt voor Boskalis (+3,1%). De analisten van ING zetten de baggeraar op de kooplijst. Het koersdoel gaat fractioneel omhoog naar €26,25.

(+3,1%). De analisten van ING zetten de baggeraar op de kooplijst. Het koersdoel gaat fractioneel omhoog naar €26,25. Accsys (+2,5%) bodemt uit. Dit jaar is het qua koers niet veel soeps en op dividend hoeft u de komende jaren niet te rekenen.

(+2,5%) bodemt uit. Dit jaar is het qua koers niet veel soeps en op dividend hoeft u de komende jaren niet te rekenen. Op een aardig volume stijgt B&S Group 2,8%.

Adviezen