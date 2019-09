Liveblog: Knot & Knot, SBMO en Boskalis

Update 12:30 uur: Knot & Knot

Als ik het goed heb, is dit voor het eerst. DNB wijdt een heel persbericht aan de reactie van president Klaas Knot op het ECB-rentebesluit gisteren. Hij maakt er bescheiden gehakt van en schreeuwt dat dus nadrukkelijk uit over de Nederlandse daken #itwasntme

Zo klonk Knok echter nog begin dit jaar (toen hij in FT nog gooi deed naar ECB-presidentschap). Mijn vraag aan de bankpresident luidt als volgt: wanneer bent u waarom of waardoor van inzicht veranderd? Dank, antwoord mag ook per persbericht.

Dutch central banker calls on ECB to pause plan to ditch stimulus https://t.co/Wz6tZvHZ55 — Financial Times (@FinancialTimes) February 12, 2019

Update 10:45 uur: Intussen bij de rentes

Inderdaad, intussen in de Duitse pers. Wat Leon en Holger zeggen.

De ECB onderschat de groeiende weerzin in kernlanden tegen hun geldpersbeleid. Zeker in een land als Duitsland met een verleden hierin. Niet verbaasd zijn als consumentenvertrouwen verder zakt, waarbij dit soort Bild-journalistiek een duit in het zakje doet. pic.twitter.com/Zz3C53KtBZ — Leon Hillen (@leonhillen) September 13, 2019

Het is Reuters ook al opgevallen:

'Count Draghila is sucking our accounts dry', says German daily Bild https://t.co/gmIycB19QF pic.twitter.com/73hwNKTrPk — Reuters Top News (@Reuters) September 13, 2019

Nu is er ook nog zoiets als een markt. Oh nee, ik durf geen bodembel te luiden. Ik kijk, mede door al het tumult en de chocoladeletters in de pers en het lawaai op sociale media, toch echter niet raar op als achteraf blijkt...

Hier onze tienjaars. Neerwaartse trend leeft nog, maar het gaat wel hard #AEX pic.twitter.com/OKoGVBBqhk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 13, 2019

Er is trouwens nog een hoogoplopende discussie waarbij de rente centraal staat. Mooie quote inderdaad.

Mooie podcast over de rekenrente. Met o.a. @ajboekestijn en prof Bas Werker van Tilburg University. Feiten en fabels worden besproken. Een van de aardige quotes: "De rekenrente is de draaiknop in de verdeling tussen oud en jong." https://t.co/ucgfeYrEHQ — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 13, 2019

Update 10:00 uur: SBM Offshore

Zoiets? Juridisch is SBM Offshore wellicht niet aansprakelijk, maar moreel zijn de acties wel laakbaar, zeker gelet op eigen corporate governance-uitgangspunten? Dat laatste is aan u. De markt prijst alleen cijfers en sentiment in, en geen ethiek. En toch, wie wordt niet heel stil van die smeerlapperij daar aan die sloopstranden...

Update 09:15 uur: Boskalis

Ja, het eerste advies van vandaag is er. ING zet BOKA op kopen en kijk 'ns even wat de bank met dat koersdoel doet. Happen naar adem, mensen. Serieus, Boskalis is interessant, omdat de CEO recent nog dik bijkocht, maar tegelijkertijd staat er 7,3% short uit. De meningen zijn dus verdeeld.

Boskalis: naar buy van hold en naar €26,25 van €26 - ING

Update 09:15 uur: Griekenland de gekste :-)

Voor iedereen die denkt dat de rente nóóit meer gaat stijgen, of andere, heilige overtuigingen. Always expect the unexpected...

Het staat er écht:



Greece to ask for early repayment of more expensive emergency loans to IMF.



Nu nog een bod van een Griekse bank op Deutsche Bank of Commerzbank en de geschiedenis is af. https://t.co/Ff5mqwqZFa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 13, 2019

Update 09:00 uur: Gouden Eeuw?

Ook toen gold al: gelukkig hebben we het dividend nog:

Je kan #GoudenEeuw andere naam geven, het blijft een gouden... VOC dokte ook nog eens16-18% dividend. Die South Sea en Mississippi dingessen waren bubbels, tulpen en bitcoins v hun tijd pic.twitter.com/ttAScJQedK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

De naam dekt inderdaad de lading niet. Twee Gouden Eeuwen is beter?