Liveblog: Boskalis

Update 09:15 uur: Boskalis

Ja, het eerste advies van vandaag is er. ING zet BOKA op kopen en kijk es even wat ze met dat koersdoel doet. Happen naar adem, mensen. Serieus, Boskalis is interessant omdat de CEO recent nog dik bij kocht, maar tegelijkertijd staat er 7,3% short uit. De meningen zijn dus verdeeld.

Boskalis: naar buy van hold en naar €26,25 van €26 - ING

Update 09:15 uur: Griekenland de gekste :-)

Voor iedereen die denkt dat de rente nóóit meer gaat stijgen, of andere, heilige overtuigingen. Always expect the unexpected...

Het staat er écht:



Greece to ask for early repayment of more expensive emergency loans to IMF.



Nu nog een bod van een Griekse bank op Deutsche Bank of Commerzbank en de geschiedenis is af. https://t.co/Ff5mqwqZFa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 13, 2019

Update 09:00 uur: Gouden Eeuw?

Ook toen gold al, gelukkig hebben we het dividend nog:

Je kan #GoudenEeuw andere naam geven, het blijft een gouden... VOC dokte ook nog eens16-18% dividend. Die South Sea en Mississippi dingessen waren bubbels, tulpen en bitcoins v hun tijd pic.twitter.com/ttAScJQedK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

De naam dekt inderdaad de lading niet. Twee Gouden Eeuwen is beter?