Slot: Een waar spektakel

De ECB doet precies wat de markt ervan had verwacht, waardoor de AEX (+0,3%) per saldo nauwelijks van zijn plek komt. De Duitsers (+0,4%) en Fransen (+0,4%) doen het een fractie beter.

De verlaging van de depositorente met 0,1% komt niet als een verrassing, al dachten ING, Goldman Sachs en Bank of America dat er een dubbele verlaging in het vat zou zitten. De hoogte van het opkoopprogramma valt iets tegen. De ECB zegt voor €20 miljard per maand aan staatsobligaties in te gaan kopen.

De markt ging uit van rond de €35 miljard. Mario Draghi wist dat beleggers dit niet leuk zouden vinden, waardoor hij erbij zegt dat het opkoopprogramma voor onbepaalde tijd is. Waarschijnlijk de reden waarom de beurs in eerste instantie omhoog ging.

Nu wil iedereen natuurlijk weten waarom we de 577 punten op de AEX niet konden vasthouden. Dat is lastig te zeggen, maar laten we het houden op buy the rumours and sell the facts. De hoofdindex is deze maand bijna 3% opgelopen dus is het niet gek dat bepaalde partijen wat geld van tafel halen.

Duitsland aan zet

De meest opvallende quote van Mario Draghi is dat hij Duitsland oproept fiscale maatregelen te nemen om een recessie tegen te gaan. Een zeer heldere boodschap, waardoor de druk op onze oosterburen met de dag groter wordt.

Duidelijk, heel duidelijk #ECB #Draghi

12 Sep - 15:17:23 [RTRS] - DRAGHI SAYS RISK OF GERMAN RECESSION CALLS FOR ACTION ON FISCAL SIDE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

Overigens is er niets mis met een milde recessie in Duitsland. Wie maakt zich nou druk om een krimp van een paar tiende van een procent? Daar komt bij dat schommelingen in de economie er gewoon bij horen. Anderzijds zien we niets liever dan hogere koersen en dan zijn fiscale maatregelen meer dan welkom.

Hoewel, lagere koersen op korte termijn vergroten uiteindelijk het rendement op lange termijn. We kunnen simpelweg shoppen tegen een lagere prijs. Daarnaast kunt u voor het verkregen dividend meer aandelen kopen.

Wel of geen deal?

Bloomberg meldde vanmiddag dat adviseurs van Trump overwegen een voorlopige deal te sluiten met de Chinezen, zodat de importarieven worden uitgesteld. Echter, binnen no time werd dit door belangrijke Amerikaanse officials weer ontkend. Waar rook is, is.......

Senior White House official denies report US considering interim China trade deal https://t.co/Irruqw13Om — CNBC (@CNBC) September 12, 2019

Rentes

De rentemarkt sloeg vandaag helemaal op hol. Eerst een paar basispunten oplopen, vervolgens helemaal afstorten en op het einde onveranderd sluiten. Tientallen basispunten knalde de Duitse tienjaarsrente op en neer. Gigantische bewegingen die ik in deze proporties nog niet eerder heb gezien.

Dat geldt zelfs voor de Duitse rente. Absurde move dit en erger is dat ik r niet eens meer van op kijk #ECB #AEX pic.twitter.com/BBUXk43p7C — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

In de onderstaande tabel ziet u de rentestanden. Als u het op deze manier afleest, denkt u waarschijnlijk dat er niets is gebeurd.

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% en daarmee blijven we ten opzichte van de meeste Europese beurzen iets achter. Het is niet iedere dag feest.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 8,1% omlaag en noteert 12,8 punten.

Wall Street koerst ongeveer 0,4% in het groen.

De euro klimt 0,4% en noteert 1,105 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,3%) geeft een deel van de winst op het slot prijs.

Olie: WTI (-2,8%) en Brent (-1,5%) gaan door het putje.

Bitcoin (+1,8%) maakt een aardige draai.

Het Damrak

Royal Dutch Shell (-1,1%) drukt de AEX. Het bedrijf heeft simpelweg last van de afzwakkende olieprijs.

(-1,1%) drukt de AEX. Het bedrijf heeft simpelweg last van de afzwakkende olieprijs. SBM Offshore (-2,3%) heeft er nog een extra probleem bij. Televisieprogramma Zembla neemt de oliedienstverlener op de korrel. De onderneming zou een ernstig vervuild schip hebben laten slopen in India. Wellicht is het voor de aandeelhouders interessant om vanavond de aflevering om 21.10 uur te kijken op NPO 2.

(-2,3%) heeft er nog een extra probleem bij. Televisieprogramma Zembla neemt de oliedienstverlener op de korrel. De onderneming zou een ernstig vervuild schip hebben laten slopen in India. Wellicht is het voor de aandeelhouders interessant om vanavond de aflevering om 21.10 uur te kijken op NPO 2. Van top naar flop. Gisteren was er rondom winkelvastgoedaandelen een hosannastemming, maar vandaag gaan ze helemaal aan puin. Met name Unibail Rodamco (-2,8%) en Wereldhave (-3,3%) worden in de kliko gegooid.

(-2,8%) en (-3,3%) worden in de kliko gegooid. Financials underperformen vandaag. Vooral ASR (-1,5%) valt tegen. Anderzijds liepen deze fondsen de laatste paar dagen juist fors op.

(-1,5%) valt tegen. Anderzijds liepen deze fondsen de laatste paar dagen juist fors op. Adyen (+2,9%) kent vooralsnog een beroerde maand, maar krabbelt nu iets op.

(+2,9%) kent vooralsnog een beroerde maand, maar krabbelt nu iets op. Van BAM (+0,6%) had ik niet verwacht dat het hoger zou sluiten. Er is stront aan de knikker bij de bouw van een Duitse zeesluis. Blijkbaar is het ingeprijsd.

(+0,6%) had ik niet verwacht dat het hoger zou sluiten. Er is stront aan de knikker bij de bouw van een Duitse zeesluis. Blijkbaar is het ingeprijsd. Besi (+2,2%) breekt door de €30. Gefeliciteerd voor de zittenblijvers. Het aandeel is alleen geschikt voor beleggers met een sterk hart. Besi: Beleggers nemen voorschot https://t.co/AozO7ggLlA #BESI — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) September 12, 2019

(+2,2%) breekt door de €30. Gefeliciteerd voor de zittenblijvers. Het aandeel is alleen geschikt voor beleggers met een sterk hart. ASML (+1,5%) zet zelfs een all time high op het bord.

(+1,5%) zet zelfs een all time high op het bord. Alfen (-2,2%) darentegen koelt de laatste dagen wat af.

(-2,2%) darentegen koelt de laatste dagen wat af. Ajax (+2,2%) gaat naar de ASCX. Dat kunnen beleggers wel waarderen.

(+2,2%) gaat naar de ASCX. Dat kunnen beleggers wel waarderen. AND (-16,9%) wordt afgestraft voor het publiceren van dramatische tweedekwartaalcijfers. Ze zijn zo slecht dat we er maar niet verder op ingaan. Een casino-aandeel puur sang.

Adviezen

ING: naar €10 van €11 en houden - HSBC

Intertrust: naar €23,50 van €21 en kopen - ABN Amro

Royal Dutch Shell: naar houden van kopen - Royal Bank of Canada

De dag van morgen