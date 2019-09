complete waanzin, iemand die helemaal niet ziek is volstoppen met de meest agressieve medicijnen; als Draghi, een ongekozen ambtenaar, de dokter was, was hij al lang uit zijn ambt gezet, aangeklaagd en in de gevangenis gestopt, maar ja iedereen pikt het gewoon en gaat niet naar het Malieveld maar over tot de orde van de dag....