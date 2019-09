ECB kaatst

ECB-president Mario Draghi zegt al jaren dat de Europese landen moeten hervormen. Misschien is deze quote zomaar even tussendoor de essentie van het rentebesluit vandaag.

De ECB levert, maar ook niet meer dan dat en, na al die jaren die hervormingsoproep, schuift Draghi de economische problemen door naar het bordje van de politiek.

Duidelijk, heel duidelijk #ECB #Draghi

12 Sep - 15:17:23 [RTRS] - DRAGHI SAYS RISK OF GERMAN RECESSION CALLS FOR ACTION ON FISCAL SIDE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

Samenvattend het rentebesluit nu de koersen iets tot bedaren zijn gekomen, na chaos toen de headlines verschenen:

Maak u op voor negatieve spaarrentes? De ECB gaat -0,5% voor banken hanteren in plaats van de bestaande -0,4%

De bank gaat voor onbepaalde tijd voor €20 miljard per maand opnieuw (staats)obligaties kopen (over aandelen wordt niet gerept). Het bedrag is aan de onderkant van de verwachting (€20 tot €50 miljard), maar die duur is verrassend. Vandaar de verwarde koersreacties op het besluit?

Belangrijkste koersreactie: rentes imploderen weer, Duitsland en Nederland verliezen acht basispunten!

Hier het hele persbericht:

#ECB: zoals verwacht gaat depositorenten naar -0,5% van -0,4% en bank gaat voor €20 mld per maand (staats(obligaties) kopen voor onbepaalde tijd. Euro daalt, rentes trekken 3 bp's bij, aandelen stijgen iets, ofwel besluit wordt licht duivisch uitgelegd #AEX pic.twitter.com/LFV1bbLkgx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

Welkom bij de persconferentie. Highlights onder het spelertje:

Bij deze. Ja, wat is eigenlijk het probleem, denkt u? Logisch en terecht, maar 2% inflatie is hét ECB mandaat, vandaar.

Draghi introduces the GDP and inflation outlook for the euro area pic.twitter.com/ROiKrLQazO — European Central Bank (@ecb) September 12, 2019

De president heeft in ieder geval een duivische basisboodschap en u ziet de koersen nu in die richting bewegen (aandelen en obligaties omhoog, euro omlaag). Hoe luidt we gaan door tot het gaatje in het Italiaans?

Draghi: We stand ready to adjust all of our instruments, as appropriate, to ensure that inflation moves towards our aim in a sustained manner, in line with our commitment to symmetry — European Central Bank (@ecb) September 12, 2019

En waarom? Dáárom:

Incoming information since the last Governing Council meeting indicates a more protracted weakness of the euro area economy, the persistence of prominent downside risks and muted inflationary pressures — European Central Bank (@ecb) September 12, 2019

Die positieve effecten mag u zelf bedenken: stijgende aandelen en obligaties?

Draghi: We are very concerned about the pension industry and related services. Negative rates are necessary instruments of monetary policy. It has created a lot of positive effects. How do we speed up these effects so that interest rates can go up? The answer is fiscal policy. — European Central Bank (@ecb) September 12, 2019

Reacties, ABN Amro vindt het niks:

De omvang van het ECB-opkoopprogramma is erg klein - de macroeconomische impact van de zojuist aangekondigde maatregelen zal relatief bescheiden zijn. We betwijfelen of dit pakket voldoende is om de inflatie significant te verhogen in de komende 2-3 jaar.https://t.co/0SfQZ2qIkm pic.twitter.com/J0FAgQMyMp — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) September 12, 2019

De Amerikaanse president is er ook als de kippen bij: