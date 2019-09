Liveblog: SBMO, ASML en AND

Update 11:00 uur: Dure pensioenfondsen

Om heel eerlijk te zijn, valt het me nog mee zelfs... Lage rentes is één, maar veel te veel geld (aan jezelf) uitgeven is zeker twee. Het komt er op neer dat er €7,5 miljard wordt uitgegeven om €30 miljard uit te keren. Nederland geldrondpompland in optima forma. Om precies te zijn, citaat:

Voor het vermogensbeheer, de grootste kostenpost, waren pensioenfondsen vorig jaar gemiddeld goedkoper uit. Die kosten daalden van 0,58% van het vermogen naar 0,56%. Ook gemeten in harde euro's is de rekening lager: €7,46 miljard, wat 1,5% minder is dan het voorgaande jaar. Over 2017 was nog sprake van een sterke stijging, vooral door hoge prestatievergoedingen.

Ja, 0,56% is anno 2019 te hoog, veel te hoog. Dan kunnen de pensioenfondsen het geld beter in een paar trackers gooien, of voor een paar basispunten per jaar hun mandaat uitbesteden aan BlackRock, Vanguard of welke andere gigant dan ook. Dan er is al 0,5% per jaar gewonnen. Structureel. En dat loopt op. Heel hard.

Alleen al het beheer van ons pensioenvermogen kost €7,5 mrd.



€7,5 mrd! Laat dat even bij u indalen.



Kosten bij pensioenfondsen dalen licht. https://t.co/PktPvJP8S0 #FD #Pensioenen #heerlijkeruif — Marcel de Boer (@MPNAdeBoer) September 12, 2019

Update 10:45 uur: AND (now for something completely different)

Vooraf: toen ik dit stukje begon te tikken deed de koers ruim -30%. Nu ik het een kwartiertje later afrond, staat er ruim -20%. Het gaat snel, dat u het even weet.

Een recensie van de H1-cijfers van AND gaat u niet lezen. Volgens mijn informatie is er geen analist die het aandeel volgt. Het bedrijf zoekt klanten (...), een nieuwe accountant (...) en verder is het vooral hopen dat het beter gaat? Daar heeft de vloer vandaag geen vertrouwen in, zo te zien. De emissievrees druipt er van af...?

Lokaal aandeel #AND heeft vandaag H1-cijfers met meer omzet en minder verlies, bedrijf spreekt van "transitiejaar" en zoekt weer een accountant. De markt antwoordt als volgt... #AEX pic.twitter.com/Dq6nkq6scM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

Het beruchte e-woord gaat in ieder geval grif op het forum rond, hoewel ik hier meer drukte had verwacht. Enfin, misschien is een belegging in AND intussen tot de ultieme essentie terug gebracht: denkt u dat het bedrijf het in haar eentje redt of niet? Zo ja, dan moet u er misschien rekening mee houden dat er geld bij moet.

Pik ik tot slot deze nog van het forum. Eerst een tranentrekker.

Heb koersmelding van 4 euro ingevoerd en ga niet meer naar dit bedrijf en mijn aandelen AND omkijken. Hopelijk krijg ik ooit een melding en anders gaan de aandelen in de erfenis naar mijn zoon en krijgt hij ooit de koersmelding.

Of hebt u liever de bullishe insteek? Ook van het forum:

De cijfers zijn inderdaad nog niet goed. De plannen en strategie lijken mij ook goed en moeten volgens mij voor de toekomst, ook op korte termijn wel vertrouwen geven. En ja er zal geld opgehaald gaan worden maar ik verwacht hier geen grote problemen mee en ook geen grote koersdaling.

Het gaat mogelijk om een paar miljoen en geen tientallen miljoenen. als ze dit ook nog gaan doen met de huidige aandeelhouders dan kan je hier zelfs nog mooi van profiteren. De toekomst ziet er in ieder geval zonniger uit dan een jaar geleden.

Update 10:00 uur: Wat nu weer, SBMO?

Aan suspense in de trailer geen gebrek:

We onthullen ernstige misstanden over de sloop van een schip vol gif van het Nederlandse miljardenbedrijf SBM. Kijk morgen naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Lees meer: https://t.co/AiovYmwCWJ #SBM #Offshore #kwik #scheepvaart #India pic.twitter.com/RSvwIL4Vqm — ZEMBLA (@ZEMBLA) September 11, 2019

De koers reageert ook kopschuw, -2,5% tegen stijgende markt in op redelijke, maar geen torenhoge omzet. Eerst maar eens kijken vanavond, er valt nu nog geen peil op te trekken of SNM Offshore iets heeft misdaan, of het al dan niet strafbaar is et cetera. Laat staan hoe lang eventuele toestanden kunnen duren.

Eén ding is wel duidelijk, er is weer onrust op en rond SBM Offshore. Het houdt maar niet op. Moesten de bestuursleden een paar maanden terug ook niet onder ede bij de rechtbank van Haarlem getuigen over die eeuwige Braziliaanse smeergeldaffaire? Wellicht komt daar over zoveel weken of maanden nog iets uit.

Kortom, dit is gewoon niet goed, al is het maar voor de naam en faam van het bedrijf. En de koers. Niet uit te rekenen of iets zinnigs over te zeggen, maar waar-rook-is-is-vuur-achtige zaakjes zorgen eerder voor korting dan een premie bij aandelen.

Update 09:45 uur: ASML

Gefeliciteerd met de nieuwe top, maar blijf sommen maken en waak voor euforie.

#ASMl zet weer eens all time high neer. Ondanks dat de winst- en omzetverwachtingen blijven oplopen, gaat koers nog harder, waardoor aandeel rap duurder wordt en ook highs nadert #AEX pic.twitter.com/qrpHb1floF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

Update 09:30 uur: Ook goeiemorrege

Haha, hebt u er al een besteld?

My iPhone 11 Pro shipped early and I love it. pic.twitter.com/rJsZVfGTbq — Brilliant Ads (@Brilliant_Ads) September 12, 2019

Hier nog de speciale duurzame Amsterdam-editie:

Update 09:15 uur: Storing

We hebben nog een paar uur, maar het zou toch wel handig zijn als de indices draaien, als Mario straks de bazooka op zijn schouder zet. Op Twitter krijg ik klachten dat ook onze site niet goed draait - nee, het is geen complot - en daar wordt aan gewerkt. Excusus.

Gelukkig rekent IEX de AEX ook zelf uit en boven aan onze site, app en de One Monitor ziet u vrolijk de IEX 25 tikken.

Kan op het Damrak iemand even #AEX #AMX en #AScX aan zetten? Dank, ze doen het niet. #AEX future loopt wel en scoort nu +0,4% pic.twitter.com/hU0dHhYyOG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 12, 2019

Update 09:30 uur: Ook goeiemorrege

Haha, hebt u er al een besteld?

My iPhone 11 Pro shipped early and I love it. pic.twitter.com/rJsZVfGTbq — Brilliant Ads (@Brilliant_Ads) September 12, 2019

Hier nog de speciale duurzame Amsterdam-editie:

Update 09:15 uur: Storing

We hebben nog een paar uur, maar het zou toch wel handig zijn als de indices draaien, als Mario straks de bazooka op zijn schouder zet. Op Twitter krijg ik klachten dat ook onze site niet goed draait - nee, het is geen complot - en daar wordt aan gewerkt. Excuses.

Gelukkig rekent IEX de AEX ook zelf uit en boven aan onze site, app en de One Monitor ziet u vrolijk de IEX 25 tikken.