Slot: XXXX

De AEX (+0,8%) heeft de openingswinst weten te verdubbelen. Uiteindelijk sluiten we op 573,00 punten, waardoor het jaarrecord weer enigszins binnen bereik komt.

Voordat de vlaggetjes uit de kast mogen worden gehaald, moeten er nog negen puntjes bijkomen. Wie weet doorbreken we die 583,26 punten na de persconferentie van ECB-voorzitter Mario Draghi.

Getuige de forse koerstijging van de laatste weken, maken de markten zich klaar voor een nieuw steunpakket van de ECB. Analisten gaan uit van €30 tot €45 miljard per maand. Verder is het de vraag of de banken een cadeautje krijgen.

Het is geen geheim dat de banken gigantisch veel last hebben van de extreem lage rente. Enerzijds moeten zij geld betalen om hun geld te stallen bij de ECB en anderzijds ontvangen ze minder rente op hun leningen. Dat vreet aan het verdienmodel.

Als de negatieve depositie rente verder omlaag gaat en banken hier niet voor gecompenseerd worden door de ECB, kan het koersherstel zomaar teniet gedaan worden. Morgen om 13.15 uur is het rentebesluit en om 14.30 uur volgt de persconferentie.

Winkelvastgoed in de lift

Het zijn de winkelvastgoedaandelen die de kar trekken. Unibail Rodamco (+3,1%), Eurocommercial Properties (+2,9%) en Wereldhave (+4,1%) spuiten allemaal omhoog. Ook gisteren was een bijzonder goede dag.

Voor beleggers die er sinds de zomer van vorig jaar in zitten, zijn het natuurlijk peanuts. Maar goed, we moeten toch ergens beginnen. Iedereen weet dat winkelvastgoed de komende decennia last heeft van de opkomst van online.

Dit betekent echter niet dat er geen brood meer mee te verdienen valt. Unibail Rodamco en Eurocommercial Properties wisten zelfs de huren te verhogen. De markt is tot dusver extreem negatief met discounts tot 40% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Als het vastgoed door taxateurs wordt verlaagd, neemt de schuldgraad toe. De angst van de markt is dat deze fondsen hun dividend moeten verlagen om de schulden te verlagen. Dit ligt zeer gevoelig, omdat vrijwel iedereen in deze aandelen zit vanwege het dividend.

Rentes

Risk on in renteland. De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen in een brede lijn fors op. De Nederlandse rente stijgt drie basispunten naar -0,40%. In dit tempo verdwijnen de negatieve yields als sneeuw voor de zon. Dan kan er ook direct een streep door die extra tax op beleggen :)

Brede markt

De AEX stijgt 0,1% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,4%) en CAC (+0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,9% omhoog en noteert 14,0 punten.

Wall Street heeft er minder zin in. De Dow Jones (-0,3%), S&P500 (-0,7%) en Nasdaq (-0,8%) koersen ruim in het rood.

De euro blijft stabiel en noteert 1,105 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,1%) maakt het ochtendverlies grotendeels goed.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+1,8%) gaan lekker hoor.

Dat geldt niet voor bitcoin (-0,2%). Anderzijds is de digitale munt dit jaar 186% in waarde gestegen.

Het Damrak

De financials zijn vandaag de place to be. Grote uitschieters zijn Aegon (+3,8%), ABN Amro (+2,9%) en ING (+2,5%).

(+3,8%), (+2,9%) en (+2,5%). DSM (-1,7%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Jefferies. Geen paniek, want het aandeel staat dit jaar bijna 58% hoger.

(-1,7%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Jefferies. Geen paniek, want het aandeel staat dit jaar bijna 58% hoger. Adyen (-5,0%) wordt vandaag de in de kliko gegooid. Sectorgenoot Wirecard (-4,3%) doet het niet veel beter.

(-5,0%) wordt vandaag de in de kliko gegooid. Sectorgenoot (-4,3%) doet het niet veel beter. Ahold (+2,4%) breekt voor het eerst sinds het voorjaar door de €22-barrière.

(+2,4%) breekt voor het eerst sinds het voorjaar door de €22-barrière. Takeaway.com (-4,2%) gaat omlaag op een fors volume. Uiteindelijk zijn er 500.000 stukjes verhandeld en dat is ruim twee keer zoveel als de gemiddelde dagomzet.

(-4,2%) gaat omlaag op een fors volume. Uiteindelijk zijn er 500.000 stukjes verhandeld en dat is ruim twee keer zoveel als de gemiddelde dagomzet. Winkelvastgoedaandelen liggen er ijzersterk bij. Zelfs Wereldhave (+2,8%) doet mee. Dat is alweer even geleden.

(+2,8%) doet mee. Dat is alweer even geleden. ASMI (-3,4%) gaat opvallend hard onderuit. Dit bedrijf heeft, in tegenstelling tot Besi, juist geprofiteerd van de afkoeling in de chipmarkt.

(-3,4%) gaat opvallend hard onderuit. Dit bedrijf heeft, in tegenstelling tot Besi, juist geprofiteerd van de afkoeling in de chipmarkt. PostNL (+4,2%) is niet te stoppen. Vorige maand ging de post- en pakketbezorger €0,08 per aandeel ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zou er €2 op het bord hebben gestaan.

(+4,2%) is niet te stoppen. Vorige maand ging de post- en pakketbezorger €0,08 per aandeel ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zou er €2 op het bord hebben gestaan. Over Kiadis (-8,6%) kunnen we het maar beter niet hebben. Zie het fondsenrondje.

Adviezen

DSM: naar €147 van €137 - Jefferies

Galapagos: naar €200 van €140 en kopen - Berenberg

Air France-KLM: naar €10 van €10,70 - CFRA

Air France-KLM: naar €11 van €15 en kopen - Kepler Cheuvreux

De dag van morgen