Banken moeten niet zeuren over de boete rente die ze betalen over het geld dat ze stallen bij ECB.



Ze worden geacht om geld rond te circuleren en in de economie te pompen.

Dat is de functie van banken.

Ze hoeven geld niet niet te stallen bij ECB.

Wees vindingrijk.



Nu zijn het slaafies van overheid. Ze weten niet wat ze moeten doen.

Ze trekken zich terug uit aandelen markt, uit zakelijk markt, geven geen geld/krediet meer aan bedrijven/consument.

Sluiten kantoren.



Het is terecht dat ze moeten betalen.

Je krijgt gratis geld en je koopt alleen staatsobligaties...

En ECB vraagt zich af waarom de economie niet groeit.

Obligaties zorgen niet voor werkgelegenheid of voor meer consumpties.



Het zijn angsthazen.



Ze willen makkelijk geld verdienen en geen risico lopen en verbaasd zijn dat de economie niet draait.