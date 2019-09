Slot: Stieren on fire

De AEX (+0,8%) heeft de openingswinst weten te verdubbelen. Uiteindelijk sluiten we op 573,17 punten, waardoor het jaarrecord weer enigszins binnen bereik komt.

Voordat de vlaggetjes uit de kast mogen worden gehaald, moeten er nog tien puntjes bijkomen. Wie weet doorbreken we het record van 583,26 punten na de persconferentie van ECB-voorzitter Mario Draghi.

Getuige de forse koersstijging van de laatste weken, maken de markten zich klaar voor een nieuw steunpakket van de ECB. Analisten gaan ervanuit dat er tussen de €30 en €45 miljard per maand aan obligaties gaat worden opgekocht.

Verder is het de vraag of de banken een cadeautje krijgen. Het is geen geheim dat de banken enorm veel last hebben van de extreem lage rente. Enerzijds moeten zij geld betalen om hun geld te stallen bij de ECB en anderzijds ontvangen ze minder rente op nieuwe leningen. Dat vreet aan het verdienmodel.

Als de negatieve depositorente verder omlaag gaat en banken hier niet voor worden gecompenseerd door de ECB, kan het koersherstel zomaar teniet gedaan worden. Morgen om 13.15 uur is het rentebesluit en om 14.30 uur volgt de persconferentie. We houden u uiteraard van alle ontwikkelingen op de hoogte in het liveblog.

Winkelvastgoed in de lift

Het zijn de winkelvastgoedaandelen die vandaag de kar trekken. Unibail Rodamco (+3,4%), Eurocommercial Properties (+3,7%) en Wereldhave (+5,5%) spuiten allemaal omhoog. Ook gisteren was een bijzonder goede dag voor deze fondsen.

Voor beleggers die er sinds de zomer van vorig jaar in zitten, zijn het natuurlijk peanuts. Maar goed, we moeten toch ergens beginnen. Iedereen weet inmiddels dat winkelvastgoed de komende decennia last gaat krijgen van de opkomst van online.

Dit betekent echter niet dat er geen brood meer mee te verdienen valt. Unibail Rodamco en Eurocommercial Properties wisten zelfs de huren te verhogen. De markt is tot dusver extreem negatief, met discounts tot 40% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Als de waardering van het vastgoed door taxateurs wordt verlaagd, neemt de schuldgraad toe. De angst van de markt is dat deze fondsen hun dividend moeten verlagen om de schulden te verlagen. Dit ligt zeer gevoelig, omdat vrijwel iedereen in deze aandelen zit vanwege het dividend.

Het aandeel Wereldhave is sinds de bodem met ruim 13% gestegen. De koers heeft helaas nog een heel lange weg te gaan.

Rentes

Geen extreme uitslagen op de obligatiemarkt. De Italiaanse tienjaarsrente zakt weer onder de 1% en de Nederlandse yield daalt een basispuntje naar -0,42%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,8% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,7%). De Fransen blijven wat achter met een plusje van 0,4%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,6% omhoog en noteert 14,0 punten.

Wall Street doet het niet onaardig met plussen tot 0,5% voor de Nasdaq.

De euro zakt 0,5% en noteert 1,100 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,7%) kruipt weer richting de $1.500.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,2%) kunnen de openingswinst niet vasthouden.

Bitcoin (-0,4%) is vandaag niet vooruit te branden.

Het Damrak

ArcelorMittal (+2,4%) komt goed terug. Het gedoe rondom de handelsoorlog raakt iets op de achtergrond. Daarnaast kwam vanochtend het bericht dat de Chinezen enkele Amerikaanse goederen van de tarievenlijst schrappen.

(+2,4%) komt goed terug. Het gedoe rondom de handelsoorlog raakt iets op de achtergrond. Daarnaast kwam vanochtend het bericht dat de Chinezen enkele Amerikaanse goederen van de tarievenlijst schrappen. Over Aalberts (+3,2%) horen we bijna nooit iets en dat is wel zo prettig. Het aandeel noteert op de hoogste koers sinds 3 oktober 2018.

(+3,2%) horen we bijna nooit iets en dat is wel zo prettig. Het aandeel noteert op de hoogste koers sinds 3 oktober 2018. De financials moesten de winsten in de loop van de middag grotendeels prijsgeven. Aegon sluit zelfs 0,4% in de min. Behalve dat de rente licht daalde, kunnen we geen duidelijke trigger vinden.

sluit zelfs 0,4% in de min. Behalve dat de rente licht daalde, kunnen we geen duidelijke trigger vinden. Zwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,6%) houdt de AEX nog enigszins in toom.

(-0,6%) houdt de AEX nog enigszins in toom. Op een hoog volume neemt Randstad (-1,2%) wat gas terug.

(-1,2%) wat gas terug. Basic-Fit (-1,3%) is de flopper binnen de AMX. Op de koers van de sportschoolketen valt geen peil te trekken. Het kan alle kanten op.

(-1,3%) is de flopper binnen de AMX. Op de koers van de sportschoolketen valt geen peil te trekken. Het kan alle kanten op. BAM (-1,0%) is wederom één groot drama. Extra hard dalen in een slechte markt en niet meestijgen als het sentiment verbetert. Dat is het lot van de BAM-aandeelhouder. Nu maar hopen dat we klaar zijn op €2,50.

(-1,0%) is wederom één groot drama. Extra hard dalen in een slechte markt en niet meestijgen als het sentiment verbetert. Dat is het lot van de BAM-aandeelhouder. Nu maar hopen dat we klaar zijn op €2,50. PostNL (-0,2%) was bij opening het gevierde aandeel, maar daar is uiteindelijk niets van overgebleven.

(-0,2%) was bij opening het gevierde aandeel, maar daar is uiteindelijk niets van overgebleven. TKH (+2,5%) komt redelijk terug na een dramatische augustusmaand.

(+2,5%) komt redelijk terug na een dramatische augustusmaand. Acomo stijgt maar liefst 4,4%. Het dagvolume van 17.000 ligt iets boven het gemiddelde.

stijgt maar liefst 4,4%. Het dagvolume van 17.000 ligt iets boven het gemiddelde. Aan die daling van Sligro (+2,5%) lijkt voorzichtig een einde te komen. Met de nadruk op voorzichtig.

(+2,5%) lijkt voorzichtig een einde te komen. Met de nadruk op voorzichtig. Kiadis (-5,1%) heeft last van koersdoelverlagingen van KBC en Jefferies.

(-5,1%) heeft last van koersdoelverlagingen van KBC en Jefferies. Prosus (+26,0%) kent een prima eerste beursdag.

Adviezen

Air France-KLM: naar €11,80 en kopen - Oddo & Cie

Kiadis: naar houden van kopen en naar €6,50 van €10,50 - KBC

Kiadis: naar €14 van €17 en kopen - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar houden van kopen en naar €27,95 van €31,95 - HSBC

Unilever: naar €53,80 van €52,35 en houden - UBS

