Box 3-vrijstelling: sigaar uit eigen doos

Begin september kwam het kabinet met verrassend nieuws voor spaarders en beleggers. Zij gaan de belastingheffing op “spaargeld” in 2022 aanpassen.

Op het eerste gezicht lijkt dit zeer goed nieuws want er werd verkondigd dat spaarders (met de huidige rentes) tot maar liefst 440.000 euro per persoon geen vermogensrendementsheffing meer hoeven te betalen.

Kan dan nu de vlag uit?

Ik vind persoonlijk van niet. Het gemiddelde spaargeld in een Nederlands gezin is tussen de 40.000 en 50.000 euro. Het gaat mij niet speciaal om de juiste getallen daar nu (in 2019) de vrijstelling 60.720 euro (30.360 euro per persoon) is voor een gezin. Heel veel Nederlandse gezinnen betalen nu dus geen belasting over hun spaargeld.

Edwin Zijdenbos van Fintool kwam met een prachtige opsomming van diverse berekeningen (paywall) waaruit blijkt dat een grote groep Nederlanders de dupe wordt van de nieuwe regeling. Het gaat dan om de mensen die beleggen, een vakantiewoning hebben of een familiehypotheek hebben verstrekt, en ook om de spaarders als de rente weer gaat stijgen.

Vanaf 2022 wordt er onderscheid gemaakt tussen spaargeld (0,09%), overig vermogen (5,33%) en schulden (-3,03%). Afhankelijk van wat de desbetreffende persoon doet (bijvoorbeeld spaargeld aanhouden) is een percentage van toepassing (0,09% bij sparen). Hierbij heeft iedere persoon nog een “heffingsvrij inkomen” van 400 euro.

Rekenvoorbeeld 1: Alleen spaargeld (alleenstaande)





Wie 444.444 euro vermogen heeft en dit op een spaarrekening heeft staan in 2022 hoeft dus totaal geen belasting te betalen (uitgaande van een spaarrente van 0,09%). Deze spaarder heeft dus een voordeel ten opzichte van de huidige situatie. Ik hoef u waarschijnlijk niet uit te leggen dat mensen met dit soort vermogen niet alleen maar sparen.

Rekenvoorbeeld 2: Combinatie beleggen, vastgoed of crowdfunding (alleenstaande)

In 2022 gaat deze persoon die 444.444 euro heeft zitten in beleggen, vastgoed en crowdfunding 7.685,33 euro belasting betalen. In 2019 moet deze persoon 4.988,78 euro aftikken. In totaal wordt de rekening dus 2.696,55 hoger. Dat is 54% meer dan de belasting die nu betaald moet worden!

Rekenvoorbeeld 3: Familiehypotheek

In de afgelopen jaren zijn er veel familiehypotheken afgesloten. Hierbij is het mogelijk om ervoor te zorgen dat de ouders onderaan de streep geen belasting hoeven te betalen. De kinderen betalen namelijk hypotheekrente (1,2%) aan de ouders die gelijk is aan de betaalde box 3-belasting die de ouders moeten betalen.

Stel: de ouders hebben een vermogen van 100.000 euro. 50.000 euro daarvan wordt als hypotheek aan het kind verstrekt. Wat zijn dan de gevolgen hiervan?

Als de ouders deze 100.000 euro op een spaarrekening zetten dan hoeven zij in 2022 geen belasting te betalen. Over de familiehypotheek moet echter wel belasting betaald worden:

De ouders kunnen de betaalde belasting verrekenen met hun kind door de hypotheekrente aan te passen. Bij een familiehypotheek van 50.000 euro moet de betaalde hypotheekrente dan minimaal 1,53% zijn. Hierbij merk ik op dat het heffingsvrij inkomen 800 euro wordt als er sprake is van Pa en Ma.

Rekenvoorbeeld 4: Vakantiewoning

De afgelopen jaren kan ik geen krant openslaan of er worden ergens in Nederland wel vakantiewoningen gebouwd.

Stel: iemand koopt een vakantiewoning van 200.000 euro en sluit een hypotheek van 180.000 euro af. Deze persoon heeft ook nog 30.000 euro spaargeld, waardoor het totale vermogen 50.000 euro is.

In 2019 hoeft deze persoon niets te betalen, daar de vrijstelling voor een gezin 60.720 euro is. In 2022 komt de belastingdienst wel even om de hoek kijken. Hieronder de berekening per persoon:

In totaal kost dit vakantiehuisje dan €1.462,90 extra per jaar! Benieuwd wie er nog een vakantiehuisje gaat kopen

De spaarrente stijgt

Tot slot nog even een kijkje in de toekomst, mocht de spaarrente gaan stijgen. Ik neem als voorbeeld een vermogen van 60.000 euro.

Nu hoeft dit gezin geen belasting te betalen. Stel: de spaarrente stijgt, en hierdoor wordt in 2022 het rentepercentage over spaargeld 2,5%. In 2009 was de spaarrente zelfs nog meer dan 5%, zie onderstaande grafiek.



Bron: vanspaarbankveranderen

De berekening is dan als volgt:

Spaargeld €60.000 x 2,5% €1.500 Heffingsvrij vermogen 2 x €400 = €800 _ Te betalen belasting €700 x 33% = €231

De heren en dames in Den Haag hebben dus weer iets leuks verzonnen om meer belasting te kunnen ontvangen. Vooral beleggers zijn de dupe.

Fintool heeft een Excelsheet gemaakt waarmee hypotheekadviseurs die lid zijn snel de situatie van hun klanten in kaart kunnen brengen. Ik wil hen nog bedanken voor de medewerking aan deze column.