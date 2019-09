Tracker Tips: 3 Top Aziatische ETF’s

De verwachting is dat Aziatische economieën de komende 20 jaar sneller kunnen groeien dan die in Europa. Dus er bestaat een goede kans dat die economische groei ook zal worden weerspiegeld in een stijging van de aandelenmarkt.

De waarderingen voor Azië vallen mee. Onderstaand ter vergelijking een tabel met de Shiller CAPE-ratio’s voor vier toonaangevende Aziatische markten versus drie andere markten:

Bron: Barclays 30/04/2019

India is de enige Aziatische markt die op het eerste gezicht relatief duur lijkt, maar gezien de gunstige demografie en economische hervormingen van het land, zijn de waarderingen misschien redelijk.

Welke markten?

Als u in Azië wilt beleggen, moet u nadenken over in welke markten u wilt beleggen. U kunt kiezen voor één land of voor een grotere regionale tracker.

Het merendeel van de Aziatische ETF's sluit Japanse aandelen uit, vermoedelijk omdat Japan wordt gezien als een meer ontwikkelde en langzamer groeiende economie dan de rest van Azië.

Het is ook de moeite waard om te controleren of een ETF Australië, India, Singapore en Hong Kong bevat. Australië, Singapore en Hong Kong zijn allemaal ontwikkelde markten, terwijl de Indiase economie minder ontwikkeld is dan veel Aziatische landen.

Laten we eens drie Aziatische ETF’s met een beursnotering in Europa onder de loep nemen.

1. Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX)

De aantrekkelijkheid van deze ETF is dat deze Australische aandelen bevat, maar geen directe blootstelling aan China. Het heeft echter wel voldoende aandelen in Hong Kong, dus u krijgt nog steeds blootstelling aan de Chinese economie.

De jaarlijkse kosten bedragen slechts 0,22%. Dat is lager dan de meeste trackers die in deze column worden genoemd.

Deze tracker staat genoteerd aan Euronext Amsterdam met ISIN-code: IE00B9F5YL18.



2. SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (ZPRA)

Er zijn niet veel Aziatische ETF's die Japan omvatten, dus uit de beschikbare keuze heb ik gekozen voor een fonds dat belegt in inkomensaandelen in Azië. En dan in het bijzonder 65 aandelen die hun dividend gedurende ten minste zeven opeenvolgende jaren hebben verhoogd.

Naast een aanzienlijke blootstelling aan Japan is 21% van deze ETF belegd in Australische aandelen.

De jaarlijkse kosten bedragen 0,55%. Deze tracker heeft notering op het Duitse Xetra met ISIN-code: IE00B9KNR336.



3. iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (CEBL)

Deze ETF geeft u positie in negen opkomende markten, waaronder India, maar zonder Australië. Er zitten 885 bedrijven in de onderliggende index en de ETF vertegenwoordigt ongeveer 85% van de markten in die landen.





Het is duidelijk dat deze ETF zwaar is gewogen naar China, dus meer geschikt voor de belegger die daar relatief veel blootstelling wil. Vier van de vijf grootste bedrijven zijn Chinees:





De jaarlijkse kosten zijn relatief hoog (0,65%), maar de tracker kent dan wel fysieke replicatie. Deze ETF is gelist op Xetra met ISIN-code: IE00B5L8K969.

Relatieve performance

Ten slotte een grafiek met de relatieve performance van bovenstaande trackers in de afgelopen twee jaar. De verschillen zijn zoals u ziet derhalve aanzienlijk.





Klik op de grafiek voor een vergrote versie.

Bezint eer ge begint

Aziatische trackers kennen dus nogal wat smaken en kunnen behoorlijk verschillen, zowel wat betreft de landen- en sectorexposure als de kosten. Voor u als belegger de missie om bij voorbaat te bepalen welke uw voorkeur heeft.