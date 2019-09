Fondsenrondje: Niet te stoppen

Het sentiment op het Damrak is op dit moment niet kapot te krijgen. Nu de handelsspanningen tussen de VS en China afnemen, wint de AEX (+0,5%) steeds meer terrein.

De Chinezen halen zestien verschillende Amerikaanse goederen van de tarievenlijst. Daar komt bij dat de Aziaten waarschijnlijk meer Amerikaanse landbouwgoederen gaan kopen. Allemaal signalen dat er een poging wordt gedaan het conflict enigszins te sussen.

De grote uitblinker van de dag is beursnieuweling Prosus (+25%). Deze holding heeft allerlei verschillende deelnemingen in portefeuille, maar de koers gaat de komende tijd bepaald worden door Tencent. De beurswaarde van Prosus is momenteel €117 miljard en de waarde van het belang in de Chinese techgigant bedraagt €116 miljard. Kortom, u krijgt als aandeelhouder van Prosus de overige activiteiten er gratis bij.

Besi richting €30

Besi (+2,9%) is de topper binnen de AMX. De chipper uit Duiven heeft de vaart er de laatste tijd lekker in, waardoor de €30-barrière ineens binnen handbereik ligt. Toch zag het management bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers nog geen verbetering.

Voor dit kwartaal verwacht Besi een omzetdaling van 10%. Overigens wist het bedrijf de winst wel aardig op peil te houden en dat is een knappe prestatie. Helemaal voor een cyclische onderneming. Dit geeft aan dat het management gemakkelijk kan bezuinigen in slechte tijden.

Op het eerste oog lijkt een getaxeerde K/W van 39 voor dit jaar extreem duur, maar de markt lijkt uit te gaan van verbetering in 2020. In een nieuwe upcycle kan het bedrijf de winst gemakkelijk verdubbelen. Maar goed, dan moet die verbetering natuurlijk wel komen.



De drie beursgenoteerde chippers hebben de afgelopen vijf jaar gigantische rendementen laten zien. Besi steekt er met een plus van 450% met kop en schouders bovenuit. De AEX kan dit tempo in de verste verte niet bijbenen.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omhoog en daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (+0,7%) en CAC (+0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,1% en noteert 13,7 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,1% in het groen.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,103 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,40%) en Duitse (-0,54%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (+0,3%) loopt voorzichtig op.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,9%) liggen er aardig bij.

Bitcoin (-0,4%) dobbert rond de $10.000.

Het Damrak

De financials zijn de laatste dagen in trek. ABN Amro (+1,5%) en NN Group (+1,8%) hebben er het meest zin in. De vlag mag overigens nog niet uit, want morgen kan na het rentebesluit van de ECB alles anders zijn.

Als de handelsspanningen tussen de VS en China afnemen, moet u uiteraard ArcelorMittal (+2,5%) hebben.

Aalberts (+2,2%) koerst op het hoogste niveau sinds augustus vorig jaar.

Defensieve namen zoals Unilever (-0,3%) en Wolters Kluwer (-1,8%) zijn tijdelijk uit de gratie.

IMCD (+2,7%) krabbelt aardig op. Het verlies is sinds de publicatie van de tweedekwartaalcijfers voor de helft goedgemaakt.

PostNL (+2,1%) gaat in sneltreinvaart richting de €2.

Winkelvastgoed leeft helemaal op. Unibail Rodamco (+1,8%) en Wereldhave (+2,4%) lijken uit te bodemen. Durft u de bodembel te luiden?

BAM (+0,1%) valt bijzonder tegen. Heijmans (+3,0%) en VolkerWessels (+1,7%) daarentegen vinden de weg omhoog.

(+0,1%) valt bijzonder tegen. (+3,0%) en (+1,7%) daarentegen vinden de weg omhoog. Kiadis (-7,5%) wordt massaal gedumpt, omdat de analisten van KBC het aandeel van de kooplijst halen. Daarnaast gaat de hakbijl in het koersdoel. Het aandeel gaat naar €6,50 van €10,50.

