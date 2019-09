Liveblog: Prosus +28%

Update 9:30 uur: Mooi gebaar

Wellicht gaat de AEX 0,3% omhoog, omdat China 16 verschillende Amerikaanse goederen van de tarievenlijst afhaalt. Het gaat onder andere om vismeel en smeermiddelen. Deze vrijstelling is een jaar geldig.

Daarnaast is het de verwachting dat China meer Amerikaanse landbouwproducten gaat komen. Het zijn signalen dat de handelsspanningen wat afnemen.

European stocks seen higher ahead of central bank meetings https://t.co/SB1GiSZVmN — CNBC (@CNBC) September 11, 2019

Update 9:25 uur: Deja vu

Deze beursdag begint een beetje te lijken op die van gisteren. De namen die gisteren slecht lagen, gaan bij opening verder omlaag. Daarentegen gaan de fondsen die gisteren omhoog spoten, hard omhoog. Er wordt in de aanloop naar het ECB-rentebesluit dus flink geroteerd.

Update 9:20 uur: PostNL richting €2

Eind juni kon u de aandelen PostNL nog oppikken voor €1,42 per stuk, maar amper drie maanden later is de €2 weer in beeld. Lange tijd was het sentiment bar en boos, maar daar is sinds de tweedekwartaalcijfers van de post-en pakketbezorger verandering in gekomen.

Met name de kasstroom viel mee en dat heeft short partijen ertoe bewogen om de aandelen terug te kopen. Dit in combinatie met een verbeterend beurssentiment resulteert in een mooie rally. Van een feestje is nog geen sprake, want PostNL koerste een jaar geleden nog ruim boven de €3.

Update 9:10 uur: Prosus +28%

De koers van het aandeel Prosus explodeert bij opening. Er komt maar liefst 28% bij en dat betekent dat de beursgenoteerde holding meer dan €100 miljard waard is. Zoals bekend belegt Prosus in Tencent. De Chinese techgigant heeft alleen een notering in Hong Kong, waardoor Europese beleggers nu gemakkelijker in Tencent kunnen beleggen.

Dat lijken zij massaal te doen, aangezien Prosus fors boven de referentiekoers van €58,75 noteert. De IEX Beleggersdesk kwam gisteren met een interessant artikel langs over Prosus.