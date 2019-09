Liveblog: Kiadis, Prosus en Hongkong-LSE!

Update 11:55 uur: Pershing

Ik geef eerlijk toe dat ik dit aandeel glad was vergeten. Dat deed niet iedereen dit jaar zo te zien. (AJK)

Behalve #Prosus is r nog buitenlandse beursgenoteerde holding op Damrak, #PershingSquare van Bill Ackman. Dat was drama, niemand keek er meer naar en ja hoor: leuk ritje dit jaar #AEX pic.twitter.com/FQsb4IWsiR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 11, 2019

Update 11:15 uur: Hongkong biedt op Londen!

Verrassend!

Hong Kong Exchanges and Clearing biedt £29,6 miljard op Londen Stock Exchange. En dat brengt heel veel fantasie met zich mee! China wil haar eigen Bloomberg...? Of wil Beijing Hongkong minder belangrijk maken en via de tweede van de beurs van de wereld toegang krijgen tot de internationale kapitaalmarkten?

Dit is echt een move hoor van Hongkong, China, Beijing of president Xi Jinping zelf - zeg maar wie hier nou écht de hand in heeft - en ik moet nog zien of het VK hier toestemming voor gaat geven. Wellicht komt er ook wel wat druk uit Washington en New York, verzin het allemaal maar. (AJK)

Nog een keer pikant, #LSE kocht vorige maand voor 22mld pond databoer Refinitiv (bekend van Reuters Eikon). Dat wil serieuze concurrent van Bloomberg worden. Chinese concurrent nu dus wellicht — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 11, 2019

Oh toch niet. Sorry.

Een van de eisen van HKEX voor de LSE overname is dat de Refinitiv deal wordt afgeblazen voor het eind van het jaar. LSE moet nu in feite kiezen tussen HKEX en Refinitiv. — Jauke de Jong (@JAdeJong12) September 11, 2019

Update 10:45 uur: Kiadis

Er is nog maar één advies vandaag, maar die lijkt flink sporen achter te laten. KBC rekent op €20 tot €30 miljoen aan extra kosten tussen 2019 en 2021 bij Kiadis en verlaagt daarom advies en koersdoel.

Kiadis: naar hold van accumulate en naar €6,50 van €10,50

De koers krijgt weer een oplawaai en zo blijft Kiadis een typische biotech. Rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan, weer doorgaan en dan weer stil staan. Helaas, nog geen waardecreatie. (AJK)

Update 09:40 uur: Goud ruim onder $1.500

Hoewel goud vandaag iets herstelt, ligt het edelmetaal er de laatste week zwakjes bij. Niet alleen de verbeterende stemming op de financiële markten is de boosdoener. Ook de stijgende rentes dragen hieraan bij. In paniek zal geen enkele goudbelegger echter raken, want dit jaar is het edelmetaal in dollars ruim 16% gestegen. In euro's is deze winst nog zelfs 4% hoger (NK).

#Gold is down almost 4% in the last 5 trading days as bond #yields spike. pic.twitter.com/zGvxVCzmJt — jeroen blokland (@jsblokland) September 10, 2019

Update 09:30 uur: Mooi gebaar

Wellicht gaat de AEX 0,3% omhoog, omdat China 16 verschillende Amerikaanse goederen van de tarievenlijst afhaalt. Het gaat onder andere om vismeel en smeermiddelen. Deze vrijstelling is een jaar geldig.

Daarnaast is het de verwachting dat China meer Amerikaanse landbouwproducten gaat komen. Het zijn signalen dat de handelsspanningen wat afnemen. (NK)

European stocks seen higher ahead of central bank meetings https://t.co/SB1GiSZVmN — CNBC (@CNBC) September 11, 2019

Update 09:25 uur: Dejà vu

Deze beursdag begint een beetje te lijken op die van gisteren. De namen die gisteren slecht lagen, gaan bij opening verder omlaag. Daarentegen gaan de fondsen die gisteren omhoog spoten, hard omhoog. Er wordt in de aanloop naar het ECB-rentebesluit dus flink geroteerd. (NK)

Update 9:20 uur: PostNL richting €2

Eind juni kon u de aandelen PostNL nog oppikken voor €1,42 per stuk, maar amper drie maanden later is de €2 weer in beeld. Lange tijd was het sentiment bar en boos, maar daar is sinds de tweedekwartaalcijfers van de post-en pakketbezorger verandering in gekomen.

Met name de kasstroom viel mee en dat heeft short partijen ertoe bewogen om de aandelen terug te kopen. Dit in combinatie met een verbeterend beurssentiment resulteert in een mooie rally. Van een feestje is nog geen sprake, want PostNL koerste een jaar geleden nog ruim boven de €3.

Update 9:10 uur: Prosus +28%

De koers van het aandeel Prosus explodeert bij opening. Er komt maar liefst 28% bij en dat betekent dat de beursgenoteerde holding meer dan €100 miljard waard is. Zoals bekend belegt Prosus in Tencent. De Chinese techgigant heeft alleen een notering in Hong Kong, waardoor Europese beleggers nu gemakkelijker in Tencent kunnen beleggen.

Dat lijken zij massaal te doen, aangezien Prosus fors boven de referentiekoers van €58,75 noteert. De IEX Beleggersdesk kwam gisteren met ons advies voor Prosus. (NK)