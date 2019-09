Welkom in Amsterdam en veel succes. Prosus debuteert om 09:00 uur aan het Damrak. Hier is de koersenpagina.

Geen uitgifteprijs, er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar de referentiekoers is €58,75. Voor wat het waard is, we herinneren ons Adyen nog... Intrinsiek is het aandeel rond €55 waard. Prosus is een soort HAL, maar dan vooral in technologie, maar nog zonder dividend. En niet iedereen evenveel stemrecht.

Dit schrijft onze beleggersdesk:

Hoe de eerste handelsdagen verlopen zal vooral afhangen van het aanbod vanuit bestaande Naspers-aandeelhouders. Zolang er geen waanzinnige koersuitslagen op het bord komen, kunnen langetermijnbeleggers een plukje oppikken. Dat hoeft overigens niet per se in eerste de handelsdagen.

Het is dat deze voor Amsterdamse begrippen enorme beursgang (€100 miljard?) er is, anders was het saai. Er is niks te doen, op de markten dan. Relatief rustig in Hongkong, maar Noord-Korea speelt weer met raketten en dan hebben we vast ook weer een dagje 'Allo 'Allo voor de boeg, voorheen bekend als brexit.

En dan was er gisteravond deze gigant nog met nieuwe hebbedingetjes, die iets goedkoper zijn geworden? De nadruk verschuift bij Apple van producten naar services en voor $4,99 per maand gaat ze de slag aan met Netxlix en Disney. Het aandeel deed +1,2%.

Marktbreed ziet het er nu alweer rustig uit, maar de afgelopen dagen zagen we dat onderliggend er veel spektakel mogelijk is. China zou weer extra stimuleren, daar houden de networks de bescheiden stijging momenteel op. Verder nog iets? De Amerikaanse rente stijgt twee basispunten en de Duitse één.

Verhip, dan is het ook nog 11/9. Die dag vergeten we denk ik nooit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts. Bij AMG en PostNL blijven ze teruglopen.

De agenda:

09:00 Beursgang Prosus

09:00 WDP Bava

16:00 VS groothandelsvoorraden jul 0,2% MoM

En dan nog even dit

Die $5 valt mee?

Apple’s biggest surprise at its keynote address was an aggressive pricing strategy https://t.co/NM4WRQnKc7 — Bloomberg (@business) September 11, 2019

Welke blieft u? Hier volgt nog wel een shake-out?

Here’s a look at how the monthly tab would look for a subscriber to some of the biggest names in streaming https://t.co/yoPjSoj4cd pic.twitter.com/yNUhRsLv67 — Bloomberg (@business) September 10, 2019

De poort gaat weer een beetje verder open:

China scraps foreign investment limits in stock and bond markets https://t.co/YsHJpiGLD0 — Bloomberg (@business) September 10, 2019

De beursgang gaat wel door:

WeWork IPO valuation likely below $20 billion https://t.co/8A7aoW0I0E pic.twitter.com/rKkQv5rA4c — Reuters Top News (@Reuters) September 10, 2019

Oh kijk:

Hong Kong stocks jump, with banks and developers propelling the benchmark Hang Seng Index toward a 6-week high https://t.co/keNcZTJ6Xw pic.twitter.com/hRr884tQo5 — Bloomberg (@business) September 11, 2019

Wrijf het er nog maar even in:

Investors and savers, beware the $17 trillion financial black hole in markets https://t.co/WzHox7doPZ pic.twitter.com/Xa46YGR1WV — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 10, 2019

Niet de minste:

Oil prices are likely to fall in the next 6 months, and that's what OPEC needs to deepen cuts, Trafigura says https://t.co/2i0dVjfQgA pic.twitter.com/xJFcjn1tCL — Bloomberg (@business) September 11, 2019

Verbaas u:

Frankfurt Auto Show's most ambitious, heaviest-hitting debuts https://t.co/RqJyq16LFj — Bloomberg (@business) September 10, 2019

Wat een held:

Alibaba’s Executive Chairman Jack Ma retired today. Ma co-founded the now $460 billion company 20 years ago. https://t.co/Wnn5ckEX8W pic.twitter.com/H103fGWCSz — CNBC (@CNBC) September 11, 2019

Centrale banken, pensioenfondsen en verzekeraars dus:

Most negative-yielding debt held by central banks, DB says. pic.twitter.com/Kl8jnIs7jg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 10, 2019

