AEX houdt idd stand. Ondanks de hoge koersen op de dag grafiek. Maar het is niet alleen de AEX. Ook de DAX, Cac, Nasdaq en andere belangrijke indices houden stand. AEX is slecht een mee lifter. ASML doet het uitstekend. Gaan ze daar een double whoppy doen? Olie. Heeft veel intraday swings. Per saldo liggen ze aan de hoge kant. Trends blijven down. Het is wachten morgen op de eerste centrale bankiers baas. Westerse Schulden Wereld produceert zijn meest favoriete product. Nog meer schulden. Wow. Wat een Westerse Wereld. Gezonken in de eigen debt. Geen groei van 2% of meer. Dan moet de rente naar 3% en dan is de Westerse Schulden Wereld failliet. Maar acht jaar blijven proberen. Als u en ik dat twee maanden vol houdt dan zeggen ze geen genie tegen u maar idioot. Een verschil met wel of geen geld makende computer knop. Open die beurzen. Schulden achterna rennen en opkopen.