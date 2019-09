Slot: Onverwacht spektakel

Beleggers die vandaag niet verder kijken dan de kale AEX-index (+0,1%) komen bedrogen uit. Per saldo komen we in Amsterdam nauwelijks van onze plek, maar onderliggend zijn de bewegingen extreem groot.

Alle aandelen die u de afgelopen anderhalf jaar absoluut niet moest hebben, knallen nu omhoog en kwaliteitsfondsen zoals Unilever (-1,8%), Relx (-2,9%) en ASML (-1,0%) gaan door het putje. Is dit het begin van de wisseling van de wacht?

Vorige week zagen we de afgedankte fondsen al opveren en deze trend zet vandaag door. Wie weet nemen grote partijen in de aanloop naar het ECB-rentebesluit winst op de relatief dure defensieve aandelen. Het blijft lastig omdat er vrijwel geen nieuws is, en er bij transacties nooit wordt aangegeven waarom de stukken van de hand zijn gedaan.

Kan iemand mij uitleggen waarom een stabiel vastgoedfonds als Unibail Rodamco zonder directe aanleiding 5,4% oploopt? Okee, het winkelvastgoedaandeel heeft een bizar slechte periode achter de rug, maar dat is natuurlijk geen reden om het op dagbasis hoger te zetten. Klagen doe ik niet, want zelf heb ik ze ook in portefeuille. Met weinig succes overigens.

Randstad +4%

Randstad (+4,0%) is de afgelopen twee jaar niet bepaald een hoogvlieger geweest binnen de AEX. De uitzendgigant heeft simpelweg last gehad van de lagere wereldwijde economische groei.

Met name in Duitsland is het bar en boos. In het tweede kwartaal daalde de omzet bij onze Oosterburen met 15%. Maar inmiddels wordt er gespeculeerd dat Duitsland fiscaal gaat stimuleren. Als de Duitse economie herstelt, plukt Randstad hier als vroegcyclisch bedrijf de vruchten van.

Het is allerminst zeker dat het feestje doorgaat, maar de geruchten zorgen in ieder geval voor de nodige fantasie. Daar komt bij dat het met de dienstensector helemaal niet zo slecht gaat.

Kortom, als de Duitse industrie door de stimuleringsmaatregelen enigszins uit het slop wordt getrokken, kunnen er zomaar mooie economische groeicijfers op het bord verschijnen. Daar zou toch een hogere koers van Randstad bij moeten horen. Echter, de IEX Beleggersdesk is op basis van de tweedekwartaalcijfers nog niet onder de indruk.

Rentes

Risk on in renteland. De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen in een brede lijn fors op. De Nederlandse rente stijgt drie basispunten naar -0,40%. In dit tempo verdwijnen de negatieve yields als sneeuw voor de zon. Dan kan er ook direct een streep door die extra tax op beleggen :)

Brede markt

De AEX stijgt 0,1% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,4%) en CAC (+0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,9% omhoog en noteert 14,0 punten.

Wall Street heeft er minder zin in. De Dow Jones (-0,3%), S&P500 (-0,7%) en Nasdaq (-0,8%) koersen ruim in het rood.

De euro blijft stabiel en noteert 1,105 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,1%) maakt het ochtendverlies grotendeels goed.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+1,8%) gaan lekker hoor.

Dat geldt niet voor bitcoin (-0,2%). Anderzijds is de digitale munt dit jaar 186% in waarde gestegen.

Het Damrak

De financials zijn vandaag de place to be. Grote uitschieters zijn Aegon (+3,8%), ABN Amro (+2,9%) en ING (+2,5%).

(+3,8%), (+2,9%) en (+2,5%). DSM (-1,7%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Jefferies. Geen paniek, want het aandeel staat dit jaar bijna 58% hoger.

(-1,7%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Jefferies. Geen paniek, want het aandeel staat dit jaar bijna 58% hoger. Adyen (-5,0%) wordt vandaag de in de kliko gegooid. Sectorgenoot Wirecard (-4,3%) doet het niet veel beter.

(-5,0%) wordt vandaag de in de kliko gegooid. Sectorgenoot (-4,3%) doet het niet veel beter. Ahold (+2,4%) breekt voor het eerst sinds het voorjaar door de €22-barrière.

(+2,4%) breekt voor het eerst sinds het voorjaar door de €22-barrière. Takeaway.com (-4,2%) gaat omlaag op een fors volume. Uiteindelijk zijn er 500.000 stukjes verhandeld en dat is ruim twee keer zoveel als de gemiddelde dagomzet.

(-4,2%) gaat omlaag op een fors volume. Uiteindelijk zijn er 500.000 stukjes verhandeld en dat is ruim twee keer zoveel als de gemiddelde dagomzet. Winkelvastgoedaandelen liggen er ijzersterk bij. Zelfs Wereldhave (+2,8%) doet mee. Dat is alweer even geleden.

(+2,8%) doet mee. Dat is alweer even geleden. ASMI (-3,4%) gaat opvallend hard onderuit. Dit bedrijf heeft, in tegenstelling tot Besi, juist geprofiteerd van de afkoeling in de chipmarkt.

(-3,4%) gaat opvallend hard onderuit. Dit bedrijf heeft, in tegenstelling tot Besi, juist geprofiteerd van de afkoeling in de chipmarkt. PostNL (+4,2%) is niet te stoppen. Vorige maand ging de post- en pakketbezorger €0,08 per aandeel ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zou er €2 op het bord hebben gestaan.

(+4,2%) is niet te stoppen. Vorige maand ging de post- en pakketbezorger €0,08 per aandeel ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zou er €2 op het bord hebben gestaan. Over Kiadis (-8,6%) kunnen we het maar beter niet hebben. Zie het fondsenrondje.

Adviezen

DSM: naar €147 van €137 - Jefferies

Galapagos: naar €200 van €140 en kopen - Berenberg

Air France-KLM: naar €10 van €10,70 - CFRA

Air France-KLM: naar €11 van €15 en kopen - Kepler Cheuvreux

De dag van morgen