Fondsenrondje: Gewoon doorgaan

Op een rustige beursdag geeft de AEX (-0,2%) wat terrein prijs. Ook de DAX (-0,3%) en CAC (-0,6%) weten de weg omhoog nog niet te vinden. Het lijkt erop dat de markten wachten op wat de ECB donderdag gaat doen.

Het wordt het laatste rentebesluit van Mario Draghi dus wie weet wil hij afsluiten met een nieuwe tsunami aan stimuleringsmaatregelen. De markt gaat ervanuit dat er een jaar lang voor €45 miljard per maand aan staatsobligaties wordt opgekocht.

Daarnaast wordt de depositorente 0,1% punt verhoogd naar -0,5%. Wie weet horen we wel iets over de aankoop van aandelen. In het liveblog leest u er meer over.

Voor de rest is de agenda vrijwel leeg. Okee, de Brexit-perikelen gaan vrolijk door, maar daar lijken beleggers niet mee bezig te zijn. Premier Johnson wil niet naar Europa voor uitstel, maar nieuwe verkiezingen.; het Britse Lagerhuis wil precies het tegenovergestelde. Dat zorgt wederom voor een impasse en die zal nog even doorgaan, want het parlement is de komende weken geschorst.

Kiadis onderuit

Kiadis (-7,3%) is de grote bleeder op het Damrak. Het biotechbedrijf kwam vanochtend langs met de halfjaarcijfers en daaruit blijkt dat de onderzoekskosten zijn verdubbeld. Onlogisch is dat niet, omdat het management er alles aan wil doen om goedkeuring te krijgen voor het middel ATIR101.

De analisten van KBC zijn optimistisch gestemd en denken dat ATIR101 begin 2020 zal worden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Niet voor niets ligt het koersdoel van de Belgen ruim 85% hoger dan de huidige beurskoers.



Tot nu toe is niemand vrolijk geworden van de aandelen Kiadis. Dan rekenen we de shorters voor het gemak niet mee. Bij goedkeuring van ATIR101 is het plaatje natuurlijk compleet anders.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,1% en noteert 14,1 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,3% in het rood.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,43%) en Duitse (-0,57%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,3%) zakt verder weg en koerst nu onder de $1.500.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,4%) liggen er aardig bij.

Bitcoin (-0,4%) doet even niets.

Het Damrak

Adyen (-5,5%) staat vandaag in de uitverkoop. We proberen een oorzaak te vinden, maar daarin zijn we vooralsnog niet succesvol. Wel zien we dat alle fintechaandelen er beroerd bijliggen.

De financials hebben er zin in. Met name Aegon (+2,%) en ING (+1,6%) gaan goed. Tovert Draghi komende donderdag toch een cadeautje voor de banken uit de hoge hoed? Of waren de koersen gewoon te hard afgestraft?

Galapagos (+0,5%) profiteert van een forse koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel gaat naar €200 van €140 en het advies blijft kopen.

Ook DSM (-1,8%) krijgt een koersdoelverhoging, maar daar luistert de markt op dit moment niet naar.

Takeaway.com (-4,3%) krijgt de laatste weken flinke klappen te verduren. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de onzekerheid omtrent de overname van Just Eat.

Unibail Rodamco (+3,4%) doet een dappere poging om uit te bodemen. Eind augustus noemde ik het aandeel een dividendtopper. Premium-leden kunnen de longread lezen door op deze link te klikken.

Casino-aandeel Altice (-2,4%) kent een slechte dag. Dit jaar is de kabelaar overigens ruim 120% opgelopen.

Basic-Fit (+1,3%) houdt het momentum goed vast.

Hetzelfde geldt voor PostNL (+1,4%). De €2-barrière begint in beeld te komen.

Sif (+4,2%) stijgt op een hoog volume. De gemiddelde dagomzet is er al doorheengegaan.

Adviezen