Liveblog: GLPG, fin rally en ECB in aandelen?

Update 10:15 uur: Fin rally

Nee, ik weet niet waarom Adyen ineens 5% lager staat op behoorlijk volume. Er is geen bedrijfsnieuws, maar wel sector? Gisteren kregen in VS Visa en Mastercard ruim 2% klop - Reuters geeft die als peers - en vandaag in Europa doen de fintechs 2% à 3% lager. Wirecard doet -3%. Ik zoek, maar ik spot nog niks.

Hieronder geef ik u al de grafiek van de Wunderaufstieg van Deutsche Bank, maar ook bij ons hebben de banken en verzekeraars het sinds een paar weken op de heupen. Zeg maar of het een bear market of sucker rally is, of dat de draai is gemaakt in de neergang die nu al sinds januari 2018 gaande is onder financials.

Nog een ding, misschien dat de banken niet gebaat zijn bij een nog een rondje ECB-verruimingen, maar misschien wel bij fiscale politiek van vooral Duitsland, misschien en ook Nederland. Opgelet, de Fransen vinden ook altijd wel weer ergens een potje geld (van een ander :-) Enfin, hier ING:

ABN Amro:

NN:

Aegon:

ASR:

Update 09:45 uur: Gapapagos naar €200

Dit zijn de adviezen vandaag en Berenberg komt een flinke verhoging voor onze überbiotech, dat druk bezig is een biofarmaceut te worden.

DSM: naar €147 van €137 - Jefferies

Galapagos: naar €200 van €140 - Berenberg

Air France-KLM: naar €10 van €10,70 - CFRA

Deze gaf ik al voorbeurs, bij een biotech die snel volwassen aan het worden is hebt u minder risico op zulke drama's. Het zal uw pensioengeld maar zijn, want u weet hoe het vaak werkt bij biotechs bij wie het gewoon niet mis kán gaan (hoest, kuch). Daar nemen mensen nog wel eens onverantwoorde risico's.

Definitely a session this stock would like to forget https://t.co/vJouj89yFE pic.twitter.com/78FaXKGSyr — MarketWatch (@MarketWatch) September 9, 2019

Update 09:00 uur: De put van Mario

Wie weet een mooie hiervoor, als het al zo ver komt. Meer dan dit ene regeltje is het namelijk ook niet. De put van Mario dan maar, u weet wie ik bedoel. Want het is natuurlijk prettig beleggen in aandelen in de wetenschap dat iemand met diepe, zelfs eindeloos diepe zakken de boel opdweilt als het fout gaat.

Dat betekent dan, ik redeneer maar even door met m'n driehoogachterboerenverstand, dat er geen risico meer is. Dan kan er ook geen rendement meer zijn. Ergo, torenhoge koersen en waarderingen? Nee, zie Japan en Zwitserland waar de centrale banken de muren behangen met trackers en aandelen.

Zeg het maar, ik hen de wijsheid niet in pacht. Niettemin, Mario of Christine die de dip koopt lijkt me wel een leuke gedachte :-)

Volgens SZ bekijkt #ECB of ze aandelen gaat kopen als beurs tik krijgt:

"Die zuständigen Abteilungen prüfen nach SZ-Informationen daher erstmals gezielt, ob und wie die EZB im Ernstfall an den Börsen Aktien kaufen könnte."#AEXhttps://t.co/6h0vEhXBdR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 10, 2019

Als het toch over Duitsland en banken gaat, kijk kijk kijk: