Update 09:00 uur: De put van Mario

Wie weet een mooie hiervoor, als het al zo ver komt. Meer dan dit ene regeltje is het namelijk ook niet. De put van Mario dan maar, u weet wie ik bedoel. Want het is natuurlijk prettig beleggen in aandelen in de wetenschap dat iemand met diepe, zelfs eindeloos diepe zakken de boel opdweilt als het fout gaat.

Dat betekent dan, ik redeneer maar even door met m'n driehoogachterboerenverstand, dat er geen risico meer is. Dan kan er ook geen rendement meer zijn. Ergo, torenhoge koersen en waarderingen? Nee, zie Japan en Zwitserland waar de centrale banken de muren behangen met trackers en aandelen.

Zeg het maar, ik hen de wijsheid niet in pacht. Niettemin, Mario of Christine die de dip koopt lijkt me wel een leuke gedachte :-)

Volgens SZ bekijkt #ECB of ze aandelen gaat kopen als beurs tik krijgt:

"Die zuständigen Abteilungen prüfen nach SZ-Informationen daher erstmals gezielt, ob und wie die EZB im Ernstfall an den Börsen Aktien kaufen könnte."#AEXhttps://t.co/6h0vEhXBdR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 10, 2019

Als het toch over Duitsland en banken gaat, kijk kijk kijk: