Liveblog: Correctie of rotatie?

Update 14:00 uur: Correctie of rotation?

Dat de AEX maar een gewogen gemiddelde is, maakt vandaag klip en klaar duidelijk. De index komt amper van zijn plek, maar onderliggend handelen slechts enkele fondsen met een nul voor de komma. Met al die tweeën, drieën en zelfs vieren voor de komma smacht u naar duding, maar helaas. Die is bijna niet te geven.

Eentje ken ik dan nog wel achterhalen: Takeaway. ABM DJ meldt:

Delivery Hero wil 3 miljoen aandelen Takeaway.com verkopen. Dit blijkt uit een melding die het Duitse Delivery Hero bij de Britse beurstoezichthouder deed. De aandelen moeten volgens het document voor tenminste 73 euro per stuk worden verkocht.

Dit zal worden gedaan door Kepler Cheuvreux. Daarbij zal de broker niet meer dan 20 procent van het dagvolume voor zijn rekening nemen. Ook mag Kepler niet meer dan 100.000 stukken per dag via een zogenoemde blocktrade verkopen.

Takeaway zal waarschijnlijk nog steeds last hebben van aankondiging van Delivery Hero van gisteren om belang in Takeaway verder af te bouwen (pluk van bijna 5%): https://t.co/y8CEHqiSh8 — Rients Abma (@rientsabma) September 10, 2019

Op Twitter maak ik er een geintje van, maar het is wel zo. Hier kan ik nog aan toevoegen dat het ook de winnaars van zeg de laatste anderhalf jaar zijn die slecht liggen en de verliezers even lucht krijgen.

Helaas maar zo is het altijd, weten we pas achteraf of dit een correctie is op een te ver doorgezette daling (?), of een great rotation naar meer risico. Want daar komt het wel op neer. En waarom ook niet. Marktbreed is er bevestiging van deze beweging, want de rentes dalen ook alweer. Zo u wilt: goud staat weer onder $1500.

Nog even over dat waarom. Het lijkt me niet dat een ECB goodybag wordt ingeprijsd, want dan was het precies andersom. Wat dan wel? Fiscale verruiming Duitsland, de markt kijkt alweer over een mogelijke recessie heen, denkt dat het dieptepunt in de handelsoorlog al is bereikt en verheugt zich op nieuwe hilarische brexit-afleveringen?

Update 12:15 uur: Wat is uw eerste koers?

Kom maar door in de comments, zou ik zeggen. Ik ben heel benieuwd naar onze gemene delers en of iemand van u met iets bijzonders, origineels of slims op de proppen komt, u weet maar nooit. Zelf kom ik niet verder dan de usual suspects. Zet er ook even bij hoe laat u normaal gesproken een eerste blik werpt.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat de harde kern van FC TomTom, KV Galapagos Mechelen en Pharming United van deelname is uitgesloten :-)

Naar welke koers, item, grafiek of breaking news & headline- boer kijkt u 's ochtend al eerste op beurs?



Idee gepikt v Joe Weisenthal v Bloomie, leuke huiskamervraag.



Ik rond 7u eerst S&P 500 future en EUR/USD en dan dubbele espresso. Soms nog een. U begrijpt wanneer #AEX pic.twitter.com/wfbOy4UFqX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 10, 2019

Update 10:15 uur: Fin rally

Nee, ik weet niet waarom Adyen ineens 5% lager staat op behoorlijk volume. Er is geen bedrijfsnieuws, maar wel nieuws in de sector. Gisteren kregen in VS Visa en Mastercard ruim 2% klop - Reuters geeft die als peers - en vandaag in Europa doen de fintechs 2% à 3% lager. Wirecard doet -3%. Ik zoek, maar ik spot nog niks.

Hieronder geef ik u al de grafiek van de Wunderaufstieg van Deutsche Bank, maar ook bij ons hebben de banken en verzekeraars het sinds een paar weken op de heupen. Zeg maar of het een bear market of sucker rally is, of dat de draai is gemaakt in de neergang die nu al sinds januari 2018 gaande is onder financials.

Nog een ding, misschien dat de banken niet gebaat zijn bij een nog een rondje ECB-verruimingen, maar misschien wel bij fiscale politiek van vooral Duitsland, en misschien ook Nederland. Opgelet, de Fransen vinden ook altijd wel weer ergens een potje geld (van een ander :-) Enfin, hier ING:

ABN Amro:

NN:

Aegon:

ASR:

Update 09:45 uur: Galapagos naar €200

Dit zijn de adviezen vandaag en Berenberg komt met een flinke verhoging voor onze überbiotech, die druk bezig is een biofarmaceut te worden.

DSM: naar €147 van €137 - Jefferies

Galapagos: naar €200 van €140 - Berenberg

Air France-KLM: naar €9,37 van 10 - Credit Suisse

Air France-KLM: naar €10 van €10,70 - CFRA

Air France-KLM: naar €11 van €15 - Kepler Cheuvreux

Altice: naar €3 van €2,60 - Kepler Cheuvreux

Deze gaf ik al voorbeurs, bij een biotech die snel volwassen aan het worden is hebt u minder risico op zulke drama's. Het zal uw pensioengeld maar zijn, want u weet hoe het vaak werkt bij biotechs waar het gewoon niet mis kán gaan (hoest, kuch). Daar nemen mensen nog weleens onverantwoorde risico's.

Definitely a session this stock would like to forget https://t.co/vJouj89yFE pic.twitter.com/78FaXKGSyr — MarketWatch (@MarketWatch) September 9, 2019

Update 09:00 uur: De put van Mario

Wie weet een mooie hiervoor, als het al zo ver komt. Meer dan dit ene regeltje is het namelijk ook niet. De put van Mario dan maar, u weet wie ik bedoel. Want het is natuurlijk prettig beleggen in aandelen in de wetenschap dat iemand met diepe, zelfs eindeloos diepe zakken de boel opdweilt als het foutgaat.

Dat betekent dan, ik redeneer maar even door met m'n driehoogachterboerenverstand, dat er geen risico meer is. Dan kan er ook geen rendement meer zijn. Ergo, torenhoge koersen en waarderingen? Nee, zie Japan en Zwitserland waar de centrale banken de muren behangen met trackers en aandelen.

Zeg het maar, ik heb de wijsheid niet in pacht. Niettemin, Mario of Christine die de dip koopt lijkt me wel een leuke gedachte :-)

Volgens SZ bekijkt #ECB of ze aandelen gaat kopen als beurs tik krijgt:

"Die zuständigen Abteilungen prüfen nach SZ-Informationen daher erstmals gezielt, ob und wie die EZB im Ernstfall an den Börsen Aktien kaufen könnte."#AEX https://t.co/6h0vEhXBdR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 10, 2019

Als het toch over Duitsland en banken gaat, kijk kijk kijk: