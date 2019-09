Geen productnieuws en omzet, oplopende kosten, maar wel een grotere kaspositie in H1, meldt Kiadis.

Nog niet zo lang geleden keek de hele wereld hier reikhalzend naar uit. Ik moet nu even opzoeken hoe laat het is, veelbetekenend. De fantasie is uit de iPhones, maar Apple is wel een mooie blue chip geworden. Dit is hét agendapunt van vandaag, dat wel, maar misschien is dat meer bij gebrek aan beter. Verder is er niks.

Apple’s new iPhones launch on Tuesday. Here’s what to expect https://t.co/RWPIUlryio — Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2019

Er is niet veel nieuws nu, eigenlijk alleen wat tegenvallende Chinese data - inflatie en fabrieksorders - die er volgens de networks op duiden dat de economische situatie in het land nog altijd verslechtert. Dat levert een rustig, maar rood begin van de dag op. Er is niet één koers die opvalt. De rentes stijgen een basispuntje.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:47 Producentenprijzen China zakken verder weg

07:38 'WeWork overweegt verzetten beursdebuut'

07:21 Kiadis is meer geld kwijt aan personeel

09 sep AT&T omhoog op verdeeld Wall Street

09 sep Meer gebruikers voor platform Ease2pay

09 sep VEON haalt dochter van Egyptische beurs

09 sep AEX-index sluit in de min

Analistenadvies luidt:

DSM: naar €147 van €137 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts. Bij vooral BAM en Takeaway lopen ze op, bij AMG en Fugro dalen ze:

De agenda hebben we eigenlijk al gehad:

03:30 China inflatie PPI aug -0,8% (verwacht -0,9%)

03:30 China inflatie CPI aug 2,8% (2,7%)

08:00 Kiadis Q2-cijfers

10:30 VK werkloosheidspercentage jul 3,9%

En dan nog even dit

Wat een grafiek...

How the trade war became the stock market’s biggest driver: https://t.co/5NHectwwzw pic.twitter.com/hcJ4wRpAR0 — MarketWatch (@MarketWatch) September 9, 2019

WSJ legt het nog een keer kort uit:

The unrest in Hong Kong has many people worried about a crackdown led by Beijing. That would be a disaster not only for Hong Kong, but for the Chinese economy, @AaronBack explains. #WSJWhatsNow https://t.co/3H3K3T1IBq pic.twitter.com/SzJJsfO607 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 9, 2019

Neurothrop, iets met Fase II onderzoek. Hét risico van biotechs...

Definitely a session this stock would like to forget https://t.co/vJouj89yFE pic.twitter.com/78FaXKGSyr — MarketWatch (@MarketWatch) September 9, 2019

Er is meer dan goud:

Gold’s rally has grabbed a lot of investor attention, but other precious metals are making a strong bid to take the spotlight https://t.co/aPHQXP84bj pic.twitter.com/PKc5EN96AL — Bloomberg (@business) September 10, 2019

Beter idee dan terugdraaien, want dat gaat toch niet meer:

Investing in climate adaptation can spur trillions in benefits: report https://t.co/cNkAAAdjbN pic.twitter.com/WmDPHGd8ak — Reuters Top News (@Reuters) September 10, 2019

Het gehannes gaat ook maar door:

UK lawmakers reject Johnson's bid for early election. More here: https://t.co/kow3jrsdqK pic.twitter.com/6pQOnyFLF8 — Reuters Top News (@Reuters) September 10, 2019

Niet alleen de VS:

Australian cyber officials warned India against using Huawei: newspapers https://t.co/LU9kfezLu6 pic.twitter.com/w8iKHYvEIM — Reuters Top News (@Reuters) September 10, 2019

Daar gaan we al, Softbank kocht dit voorjaar een belang dat de onderneming een waarde gaf van $47 miljard dollar, en We Work zou nu voor minder dan $20 miljard naar de beurs gaan:

SoftBank urges WeWork to shelve IPO over valuation concerns: FT https://t.co/14rNfmODfA pic.twitter.com/kiKAWXvHRl — Reuters Top News (@Reuters) September 10, 2019

Is er nog Tesla:

Tesla has applied for a permit that hints that the electric-car maker could be planning another assembly line at its plant in Fremont, California https://t.co/vQO0qtIG5q — Bloomberg (@business) September 10, 2019

Dit begint een beetje structureel te worden bij Alphabet en Facebook? Steeds weer nieuwe zaken. Lijken wel banken.

U.S. state attorneys general launch Google antitrust probe https://t.co/KcqHnZfyHM via @ReutersTV pic.twitter.com/cOESKPmwY0 — Reuters Top News (@Reuters) September 10, 2019

Mijn idee:

The plot to scrap Germany's balanced budgets has already begun https://t.co/REpZrYoCwV — Bloomberg (@business) September 10, 2019

Hoe ver laat de president de handelsoorlog escaleren? Geldt ook voor zijn Chinese collega.

A manufacturing recession could cost Donald Trump a second term https://t.co/vOz8QFxgQL via @BW — Bloomberg (@business) September 10, 2019

Is dit niet de windvaan van de wereldeconomie?

Singapore's economy shows some signs of hope and it could narrowly avoid a technical recession https://t.co/wKZLEKf5iN pic.twitter.com/vlQq9622Hf — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 10, 2019

De naam Nederland komt er ook in voor. Veelvuldig:

Almost $15 trillion of the world’s foreign direct investment is “phantom capital” designed to minimize the tax bills of multinational firms, a new report shows https://t.co/SuQhDklk2M — Bloomberg (@business) September 10, 2019

Nog eentje :-)

JPMorgan creates the "Volfefe Index" — named after Trump’s mysterious "covfefe" tweet — to track the impact of the president's tweets https://t.co/O1MNbBPcQA pic.twitter.com/rrP6wRljhp — Bloomberg (@business) September 10, 2019

