TA: ABN Amro zet bodem neer

ABN Amro was maandag, na een adviesverhoging door Morgan Stanley, de grote winnaar onder de hoofdfondsen. De gehele financiële sector kreeg de laatste weken al extra aandacht door de hoop op meer economische stimuleringsmaatregelen.

De recente opmars van ABN Amro komt niet uit de lucht vallen. Vooral koopjesjagers trekken het aandeel uit het slop, de bank was dit jaar een van de slechtst presterende grote aandelen. Tussen de top van begin 2019 en de bodem in augustus is ABN Amro ruim 30% gedaald, sinds begin 2018 is het aandeel bijna gehalveerd.

Maar de zwakte lijkt ten einde, voorlopig althans. Technisch zien we dat de koers op korte termijn begint te bodemen. En dat is niet alleen door de adviesverhoging door Morgan Stanley; al sinds begin augustus plaveit het aandeel de weg voor een bodempatroon.

Technisch signaleren we verbeteringen, o.a. door de volgende technische indicatoren:

Patroon met steeds lagere toppen is beëindigd

Op korte termijn is de bodem van 7 augustus rond 15,61 3x getest

De moneyflow begint na een daling wat te stabiliseren. Dit geeft aan dat de uitstroom van kapitaal uit ABN Amro afneemt.

Momentum van ABN Amro stijgt weer (maar nog wel onder de 0-lijn)

De RSI (Relative Strength Index) is al een paar weken aan de beterende hand, na heftige negatieve divergentie

Ik gaf hier begin augustus aan dat een bodem in de maak is, alleen wist ik toen nog niet zeker of dat rond het toenmalige niveau was. Indertijd bleek dat iedereen die had willen verkopen, al was uitgestapt en dat de markt leeg was aan de aanbodkant.

Op basis van bovenstaande verbeterende technisch conditie geef ik ABN Amro nu het voordeel van de twijfel. Voor een duurzaam koopadvies is het nog veel te vroeg, maar speculatief zit er wel een dobbeltje in.

Eerst de AEX index, die wat gas terug neemt

De AEX index doet een miniem stapje terug binnen een uptrend. De hogere koersbodems signaleren echter nog steeds vraag naar Nederlandse aandelen.

De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking van de stijgende fase. Kopers blijven dominant, getuige het patroon van hogere toppen en bodems.

De uptrend heeft de weerstand rond 586,32 (gevormd op 25 juli) liggen. Steun ligt er rond 534,49 (bodem van 3 juni).

ABN Amro zet de weerstand 16,93 aan de kant

ABN Amro verbetert, de uitbraak boven recente toppen geeft een koopsignaaltje. Het technische beeld klaart verder op nu de weerstand 16,93 (gevormd op 19 augustus) op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken.

Er is een kleine 15% potentieel vrijgekomen tot aan de volgende horde 19,83 (gevormd op 5 juli). Steun ligt rond 15,61 (bodem van 7 augustus).

Langetermijncommentaar ABN AMRO

ABN Amro consolideert binnen de neerwaartse trend. Het vormt nog wel lagere toppen en bodems, echter thans zonder veel overtuiging. De recente adempauze geeft aan dat de verkoopdruk wat afneemt. Indien ABN Amro onder de laatste bodem zakt, wordt de neerwaartse trend hervat.

Steun zien we rond 14,02 (bodem van 8 juli 2016). Weerstand ligt rond 19,83 (gevormd op 5 juli). Pas bij een doorbraak boven de weerstand komt er ruimte voor nieuwe koersstijgingen.