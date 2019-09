Liveblog: Takeaway, AF-KLM en (spaar)rente

Update 12:30 uur: Eten en gegeten worden

Hallo Just Eat en Takeaway, Uber Eats is niet onverslaanbaar. Zeker bij Takeaway weten ze dit goed, vandaar ook het streven van het bedrijf om by all means necessary de onbetwiste marktleider te worden op de markten waarop ze actief is.

Uber Eats to pull out of South Korea amid tough competition https://t.co/1khK6Cajcr pic.twitter.com/9Qw7HI0mjm — Reuters Business (@ReutersBiz) September 9, 2019

Omzetpiekjes en een dikke min, daalt Takeaway hier nou op? Ik kan het zo gauw niet plaatsen.

Update 12:20 uur: WeWork werkt even niet

Van een geschatte waarde van $47 miljard dit jaar voorjaar - dat lapte omgerekend Softbank voor een belang - tot minder dan $20 miljard nu?! De voorgenomen beursgang van kantoorverhuurder WeWork deze maand dreigt op een deceptie uit te lopen? Kijk niet raar op als het helemaal niet door gaat in dit tempo.

Bent u al ergens een positieve recensie tegen gekomen? Ik niet (echt niet één) en zie We Work als een dozenschuiver met een (nu dus een rap afkomende) technologiewaardering met een iets te megalomane topman, oprichter en grootaandeelhouder. Prima, maar om daar nou een topwaardering op los te laten...

WSJ Exclusive: WeWork's parent is eyeing an IPO valuation below $20 billion amid investor skepticism #WSJWhatsNow pic.twitter.com/NUKRvf26GE — The Wall Street Journal (@WSJ) September 9, 2019

Update 12:00 uur: Optiestoring verholpen

Excuses, gemist! Ik handel die dingen ook niet en dan... Gebruik ajb je twitter account hiervoor Euronext, nu moeten we het via via horen. Nee, toch niet. Kwartiertje uitstel. Hier volgt u het ingevlogen liveblog van Euronext.

Update 11:45 uur: Ferrari de snelste

Nog mooier dan een Tesla toch, wie droomt er nou niet van zo'n rosso monster op de oprijlaan? Sinds eind 2015 beursgenoteerd, maar ondanks dat dit een beursgenoteerde jongensdroom is, is Ferrari zeker geen crowded trade, zoals dat zo mooi heet, laat staan een fonds waar dagelijks herrie, gedoe en wat al niet meer is.

Het bedrijf trekt een blik nieuwe modellen open met gewoon benzinemotoren, want een fluisterstille Ferrari voelt toch een beetje alsof u in uw blote togus de snelweg op moet, toch? Toch moet er dit jaar nog een hybride model op de markt komen en meer in de komende jaren. Hybride, niet helemaal elektrisch.

Ferrari to lift lid on new F8 Spider and 812 GTS to maintain fast track growth https://t.co/ccLQmf7vsC pic.twitter.com/nxJ8mAR6AA — Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019

En ja hoor, het aandeel - natuurlijk het rode lijntje - accelereert de rest er volkomen uit. Het aandeel is net al de bolides echter niet goedkoop: tegen 33,6 keer de winst, 0,7% dividend en single digit omzet- en winstgroeiverwachtingen is het van u. Hier een paar autojongens herbelegd en in euro's.

Eigenlijk is de race om wie de omschakeling van diesel en benzine naar elektrisch gaat winnen nog maar net begonnen.

Update 10:25 uur: Wat te doen met obligaties?

Zelf heb ik nog een pluk obligaties en koop iedere maand nog wat bij. Ik geef eerlijk toe dat ik dat alleen maar doe omdat het zo heurt volgens de beleggingsboekjes (risico afbouwen) en omdat ik weiger voor this time it's different te capituleren. Ze zitten me nog niet in de weg, want wat zijn ze lekker gestegen :-)

Niettemin denk ik iedere dag wel een keer dat ik ze nú verkoop en de opbrengst maar in de Dividend Artistocrats ofzo gooi. Als u advies voor mij hebt wat ik met die dingen moet, graag. Oh ja, één ding en zeker voor wie in Japan scenario's denkt. Trends kunnen héél lang aanhouden op de obligatiemarkt, dus wees niet te snel.

Om van always expect the unexpected maar te zwijgen. Nogmaals, this time it's different pakt doorgaans heel duur uit.

Update 10:00 uur: Air France-KLM

Uitverkoop op hoge omzet, Air France-KLM gaat door het putje. Wat heb ik gemist, want zo raar zijn die vervoerscijfers van vanochtend toch niet? Of het moeten de vrachtcijfers zijn (-5,8% in augustus), want de stakingen waren pas deze maand. Of moet ik het toch in deze hoek zoeken: stakingvrees?

Bij British Airways (IBA -3%) is het ook raak, wellicht is de markt bang voor meer, erger en duurder. Kijk ik nog even naar de grafiek, want Air France-KLM is vooral een handelsgedreven aandeel. De fundamentals zijn al vijftien jaar om te huilen, de onderneming weet structureel geen waarde te scheppen.

Het aandeel zat in augustus al in de hoek waar de klappen vielen - tegen de markt in - en zakt wellicht nu technisch onder een steunlijntje ofzo. Overgave? Geen verstand van, vraagt u de beschikbare Rocyes, Nico's et cetera.

Wacht even, gevonden:

09 Sep - 09:18:18 [RTRS] - SHARES IN AIR FRANCE FALL 7 PCT, MARKET TRADER CITES LES ECHOS ARTICLE REPORTING POSSIBLE AIR FRANCE INTEREST IN AIGLE AZUR

In die krant teken ik alleen dit op, met de Google Translate vertaling erachter aan.

Par ailleurs, Air France envisage de faire une offre sur la compagnie Aigle Azur, qui a cessé ses vols vendredi soir, selon le gouvernement français.

Bovendien is Air France van plan een bod uit te brengen op het bedrijf Aigle Azur, dat zijn vluchten vrijdagavond stopte, volgens de Franse regering.

Of het is gewoon een optelsom van feiten, Bloomberg houdt het hier op:

Air France-KLM shares drop the most in six months after the airline says last-minute demand in the crucial summer season has been disappointing https://t.co/jxYsjOYVjq — Bloomberg (@business) September 9, 2019

Update 09:30 uur: Sparen op de blaren

Nooit eerder voorgekomen, niemand weet hoe spaarders, het grote publiek dan, reageren als de banken negatieve rentes hanteren. Want hier komt vooral gevoel bij kijken en dat is een ongeleid projectiel. Want rationeel gezien en volgens de rekenmachine zijn reële negatieve spaarrentes de gewoonste zaak van de wereld.

Alleen maakt bijna niemand dit sommetje... Hier mag u nu ook nog uw taxes vanaf halen als u meer dan €30K hebt, maar straks welicht niet meer.

De reële rente (nominale rente minus inflatie) is met -2,6% nu definitief in 'uncharted territory' gekomen. Is nu nog lager dan eind jaren zeventig van de vorige eeuw. pic.twitter.com/y5A8PemlKI — Delft Analist (@DelftAnalist) August 22, 2019

Wie verstandig is haalt zijn of haar geld niet van de bank. Het sommetje was al negatief en voor een relatief luttel percentage nog minder rente loopt u dan ineens een complete hoofdsomrisico. Spaarvarken, matras of ouwe sok vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Is de kudde ook verstandig, dat is de vraag.

Inderdaad, het lijkt bijna onvermijdelijk dat die negatieve spaarrentes er aan komen. Het is denk ik ook geen toeval dat afgelopen vrijdag staatssecretaris Menno Snel met dat half uitgewerkte plan voor tax-korting voor spaarders kwam. De regering is er niet gerust op. Donderdag ontsteekt de ECB namelijk witte rook.