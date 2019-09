Liveblog: Air France-KLM en -0,5%

Update 10:00 uur: Air France-KLM

Uitverkoop op hoge omzet, Air France-KLM gaat door het putje. Wat heb ik gemist, want zo raar zijn die vervoerscijfers van vanochtend toch niet? Of het moeten de vrachtcijfers zijn (-5,8% in augustus), want de stakingen waren pas deze maand. Of moet ik het toch in deze hoek zoeken: stakingvrees?

Bij British Airways (IBA -3%) is het ook raak, wellicht is de markt bang voor meer, erger en duurder. Kijk ik nog even naar de grafiek, want Air France-KLM is vooral een handelsgedreven aandeel. De fundamentals zijn al vijftien jaar om te huilen, de onderneming weet structureel geen waarde te scheppen.

Het aandeel zat in augustus al in de hoek waar de klappen vielen - tegen de markt in - en zakt wellicht nu technisch onder een steunlijntje ofzo. Overgave? Geen verstand van, vraagt u de beschikbare Rocyes, Nico's et cetera.

Update 09:30 uur: Sparen op de blaren

Nooit eerder voorgekomen, niemand weet hoe spaarders, het grote publiek dan, reageren als de banken negatieve rentes hanteren. Want hier komt vooral gevoel bij kijken en dat is een ongeleid projectiel. Want rationeel gezien en volgens de rekenmachine zijn reële negatieve spaarrentes de gewoonste zaak van de wereld.

Alleen maakt bijna niemand dit sommetje... Hier mag u nu ook nog uw taxes vanaf halen als u meer dan €30K hebt, maar straks welicht niet meer.

De reële rente (nominale rente minus inflatie) is met -2,6% nu definitief in 'uncharted territory' gekomen. Is nu nog lager dan eind jaren zeventig van de vorige eeuw. pic.twitter.com/y5A8PemlKI — Delft Analist (@DelftAnalist) August 22, 2019

Wie verstandig is haalt zijn of haar geld niet van de bank. Het sommetje was al negatief en voor een relatief luttel percentage nog minder rente loopt u dan ineens een complete hoofdsomrisico. Spaarvarken, matras of ouwe sok vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Is de kudde ook verstandig, dat is de vraag.

Inderdaad, het lijkt bijna onvermijdelijk dat die negatieve spaarrentes er aan komen. Het is denk ik ook geen toeval dat afgelopen vrijdag staatssecretaris Menno Snel met dat half uitgewerkte plan voor tax-korting voor spaarders kwam. De regering is er niet gerust op. Donderdag ontsteekt de ECB namelijk witte rook.