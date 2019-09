100 mrd voor Prosus en inmiddels ook al bijna die waardering voor ASML. Prachtige bedrijven maar de waarderingen zijn fors. Dat is niet houdbaar in mijn ogen. De waarderingsbubbel gaat nog verder opgeblazen worden door de centrale banken gezien de tekenen van groeivertraging in diverse landen. Inmiddels zijn we daar aan gewend en denken we bijna dat het normaal is dat er maar weer gestimuleerd wordt. Maar ooit zal die stimulans afgebouwd moeten worden en/of gaat de inflatie stijgen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar kijkend naar wat er in het verleden is gebeurd als de inflatie te hard oploopt, krijg ik zo langzamerhand een unheimisch gevoel....