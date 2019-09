Bescheiden plusjes op de borden en amper echt beursnieuws, het is een rustige start. Op het programma staan deze week het ECB-rentebesluit - het is vooral 'wat' wordt de verruiming, niet 'of' - en op het Damrak komt Prosus naar de beurs.

Na Royal Dutch Shell en Unilever wordt dit waarschijnlijk het grootste fonds op Beursplein 5 met een gezochte waarde van €100 miljard. Hangt er ook vanaf hoe gretig u ASML blijft kopen, dat intussen 92,6 miljard waard is. Bloomberg komt net door met dit verhaal over Prosus:

The dominance of Naspers Ltd. over the South African stock market is about to be reduced — partially at least. And that’s good news for a number of fund managers concerned about the tech giant’s weighting in the main local index https://t.co/xG9lnYgy1N — Bloomberg (@business) September 9, 2019

Zie hieronder voor de details, Morgan Stanley zet ABN Amro op kopen, grootaandeelhouder Fagron verkoopt een deel, er zijn vervoerscijfers KLM en dat is het beursnieuws wel zo'n beetje nu. Er is een rustige, positieve start zonder fratsen, zo te zien. Olie ligt goed en Saudi-Arabië heeft nieuwe olieminister.

De Amerikaanse rente stijgt dan weer een basispunt en de Duitse zakt er eentje, net als die van ons. Intussen flirt de AEX weer met 570. Voor de stieren geldt dat 586,32 de hoogste stand dit jaar en van die ouwe, trouwe bull market anno 2009 is.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, dat Fagron deel ging voor €16,20 weg:

Nakomertje:

09 Sep - 08:00:05 [RTRS] - CHIEF FINANCIAL OFFICER JEFF CARR TO LEAVE AHOLD DELHAIZE IN APRIL 2020

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar over weight van equal weight en naar €20 van €24,60 - Morgan Stanley

ING: naar €10 van €13,10 - Morgan Stanley

Altice: starten met overweight - Morgan Stanley

Komt er nog eentje bij:

?? ADVIEZEN#Galapagos: Morgan Stanley hervat coverage op de ADR aandelen met een "overweight"-advies en $200 koersdoel (23% opwaarts pot.) Gemiddelde ADR-koersdoel bedraagt nu $195.20, obv 12 adviezen (geen enkel sell-advies) pic.twitter.com/b5PS3jXenG — Tom Simonts (@TSimonts) September 9, 2019

De AFM meldt deze shorts. bij PostNL lopen ze echt terug

00:00 China export aug 2,0%

00:00 China import aug -6,0%

00:00 China handelsbalans aug 43,0B

06:30 Nederland industriële productie jul

08:00 Eas2pay Q2-cijfers

08:00 Air France-KLM vervoerscijfers aug

10:30 VK industriële productie jul -0,1% MoM

Donderdag dus, verwacht wordt €45 miljard steunaankopen per maand en een tarief van -0,5% voor de banken:

Euro on defensive ahead of ECB meeting amid worries about growth https://t.co/fiaIL4XZFB pic.twitter.com/Uk9SDbmjGl — Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019

Duidelijk:

China will not tolerate attempts to separate Hong Kong from China: state media https://t.co/I6U2jsFauE pic.twitter.com/8maLANBESu — Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019

Kan dat? Blijkbaar:

Johnson prepares plan to legally stop Brexit extension - The Telegraph https://t.co/XR0cEJRmuT pic.twitter.com/R8H532lBkP — Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019

1,3% in plaats van 1,8%:

Japan downgrades second-quarter GDP as trade war dulls business investment https://t.co/QCxAeYXADq pic.twitter.com/yC2YMz0uyp — Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019

Uh-oh?

Italy prepares to tap debt market just as demand stutters https://t.co/xLotvOpwYj pic.twitter.com/HYGeYkGQs5 — Bloomberg (@business) September 9, 2019

Geldt toch voor de hele auto-industrie?

BMW & Co are losing their allure and that’s got Germany worried https://t.co/8LVobMbDfX pic.twitter.com/zyaZ0GQoEz — Bloomberg (@business) September 9, 2019

Meer dan we denken:

How the algorithms running your life are biased https://t.co/mGVMRWdYho via @BW — Bloomberg (@business) September 9, 2019

Zo gaat het vaak bij commodities, jarenlang kijkt niemand er naar en dan ineens:

China’s gold-buying spree nears 100 tons as trade war drags https://t.co/Mct4FFcdwk pic.twitter.com/KqnJemONHS — Bloomberg (@business) September 9, 2019

Dit dan:

Big Tobacco may need to watch out — another pot stock boom could be just around the corner, analysts predict. https://t.co/ZUF466WGRP pic.twitter.com/xjXldUoqYq — CNBC (@CNBC) September 9, 2019

Hm, echt of pesten?

JUST IN: Apple and Foxconn broke a Chinese labor law by using too many temporary staff in the world’s largest iPhone factory https://t.co/LraRJ1gMgc — Bloomberg (@business) September 9, 2019

Dit weekend al:

China’s exports unexpectedly contracted in August, with sales to the U.S. tumbling https://t.co/gZXbS72MeT — Bloomberg (@business) September 9, 2019

Verhip:

Fascinating chart by @topdowncharts. Central bank rate cuts v global manufacturing #PMI! pic.twitter.com/sIalDBDrzI — jeroen blokland (@jsblokland) September 8, 2019

