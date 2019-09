Slot: Cyclisch straalt

Het is een week waarin het goede nieuws ons om de oren vliegt. Het handelsconflict raakt wat op de achtergrond, de Amerikaanse dienstensector zit in de lift en de loongroei kwam hoger uit dan verwacht.

Alleen het Amerikaanse banencijfer was wat aan de magere kant. Uiteraard is plus 130.000 arbeidsplaatsen niet slecht, maar de markt had simpelweg op meer gerekend. Overigens trokken de beurzen zich hier niets van aan. Die willen gewoon omhoog.

Een uitermate lage rente in combinatie met verbeterende macro's is de ideale cocktail voor hogere koersen. Toegegeven, de rentemarkt lijkt enigszins uit te bodemen. Afgelopen donderdag liep de Nederlandse vergoeding met maar liefst twaalf basispunten op. Dat is voor het eerst sinds ik bij IEX werk.

Een teken dat het risk-on is op de financiële marken. Dan moet u uiteraard cyclische aandelen in portefeuille hebben. Met name ASML (+7,4%) ging helemaal los. Met een indexgewicht van 14% zet de chipgigant de AEX zelfstandig 1% hoger. Kortom, de helft van de weekwinst komt door ASML.

ING +4,4%

Het heeft even geduurd, maar eindelijk weet ING zich te nestelen in de top van de AEX. We hebben het natuurlijk over het weeklijstje, want op jaarbasis is het koersverloop dramatisch. De Nederlandse grootbank profiteert deze week van de opgelopen rente.

Op korte termijn is de IEX Beleggersdesk optimistisch gestemd over Europese banken. Helaas mag ik niet te veel prijsgeven, maar het komt erop neer dat we verwachten dat de ECB volgende week weleens met een cadeautje naar de banken komt. Als u klikt op deze link, leest u er meer over.

Volatiliteit omlaag

Wereldwijd gaan de beurzen hard omhoog. Dat is slecht nieuws voor partijen die veel geld verdienen aan een hoge VIX. Deze gaat namelijk hard omlaag. De AEX Vola zakt maar liefst 16% naar 13,4. Dit betekent dat er relatieve rust is op de financiële markten.

Rentes

Gisteren stegen de vergoedingen op tienjaars staatspapier fors, maar vandaag gaat de Nederlandse yield alweer vier basispunten omlaag.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +2,1%

AEX deze maand +2,1%

AEX dit jaar +16,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +20,7%

AEX

Het zijn de cyclische fondsen die de klok slaan. ASML (+7,4%), ArcelorMittal (+6,1%) en ING (+4,4%) moest u deze week hebben. Galapagos (-3,5%) is het de laatste tijd een beetje kwijt. Anderzijds is het biotechbedrijf dit jaar het beste aandeel binnen de AEX.

Takeaway.com (-3,9%) ligt slecht omdat de overname van Just Eat op losse schroeven dreigt te komen. Het gaat om een paar grote aandeelhouders van Just Eat die vinden dat er een slechte prijs is betaald.

AMX

Aperam (+9,1%) is on fire. Het roestvrijstaalbedrijf wordt door Bank of America op de kooplijst gezet. Analisten denken dat de onderneming gaat profiteren van een stijgende nikkelprijs. Fugro (+7,7%) veert op, maar dat is slechts een doekje voor het bloeden. De bodemonderzoeker kent met een verlies van 8,4% vooralsnog een waardeloos jaar.

Baas boven baas is BAM (-5,1%). Zelfs in een stijgende markt krijgt de bouwer het maar niet voor elkaar om omhoog te gaan. Onzekerheid omtrent het stikstofprobleem doet de koers geen goed. Het vertrouwen van beleggers in het bedrijf is simpelweg zoek.

ASCX

Er is ineens fantasie in Kiadis (+23,1%). Het middel ATIR101 wordt binnenkort geïnspecteerd door belangrijke wetenschappers van het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Eind juni werden er door de toezichthouder nog extra vragen gesteld, wat voor een enorme koersdaling zorgde.

Waarom Accsys (+6,3%) ineens zo hard stijgt, is mij een raadsel. De koers kan met een beetje volume al snel fors hoger gezet worden. Voor Pharming (-4,5%) is het daarentegen een week om snel te vergeten. Niemand wordt vrolijk van een gevoelige daling in een stijgende markt.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.