Fondsenrondje: Op naar het banenrapport

Op een rustige beursdag blijft de AEX (+0,0%) dicht bij huis. Dit is in lijn met de DAX (+0,1%) en CAC (+0,1%). Het is vooral uitkijken naar het Amerikaanse Non-Farm Payroll report.

De markt verwacht dat er in augustus 160.000 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen in de VS. Of de markten bij een beter dan verwacht cijfer positief reageren, is de vraag. Goede macro's betekenen immers een kleinere kans op een renteverlaging.

Met name de dollar en rentes zouden vanmiddag weleens in beweging kunnen komen. Wij verwachten bij goede cijfers een aantrekkende dollar en hogere rente. Bij een beroerd banenrapport is het precies andersom.

Op Royal Dutch Shell (-0,8%) en KPN (-1,8%) na, zijn het de defensieve havens die vandaag goed blijven liggen. Overigens is het klein bier, want de nulletjes schieten ons om de oren. Een beeld dat we wel vaker zien in de aanloop naar een belangrijk event.

KPN in mineur

De gehele ochtend ligt KPN (-1,8%) er zwakjes bij. Beleggers zijn vooralsnog niet blij met de benoeming van topvrouw Dominique Leroy. Zij zit niet te wachten op een fusie met haar oude werkgever Proximus en daar is de markt niet blij mee.

Toch verdient Leroy de nodige krediet, want zij heeft het bij Proximus heel aardig gedaan. Ok, KPN doet het net een tikje beter, maar niemand die klaagt over een plus van 60%.



KPN behoort niet tot de goedkoopste telecommers van het universum. Met een getaxeerde K/W van 21 voor 2020 is het bedrijf aanmerkelijk hoger gewaardeerd dan Deutsche Telekom en Vodafone. Dit komt omdat er bij de Nederlandse telecommer altijd een overnamepremie in de koers zit verwerkt.

Brede markt

De AEX gaat 0,01% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,9% en noteert 13,7 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,2% in het groen.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,45%) en Duitse (-0,59%) rente blijven stabiel. Gisteren gingen de vergoedingen op tienjaars staatspapier nog hard omhoog.

Goud (-0,8%) zakt iets terug. Nog altijd koerst het edelmetaal boven de $1.500.

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (-0,1%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (+1,8%) komt weer in beweging.

Het Damrak

ArcelorMittal (-1,0%) koelt na een aantal goede dagen iets af. Anderzijds kan het binnen een uur zomaar anders zijn.

Relx (+1,1%) maakt het verlies van gisteren grotendeels goed.

AMG (-3,0%) is weer eens drama. Nauwelijks stijgen op goede dagen en drie keer zo hard dalen op mindere dagen. Het is simpelweg hopen dat de prijzen van bijzondere metalen zoals lithium en vanadium gaan oplopen.

TomTom (+2,8%) sluit een aardig deal met Microsoft.

Pump en dump bij Kiadis (-5,5%). Alles hangt ervan af dat het middel ATIR101 wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap.

Bouwers lijken alleen maar te kunnen dalen. Sinds de waarschuwende woorden van de topman van VolkerWessels, zijn de positieve beursdagen op één hand te tellen.

Sif gaat goed (+2,1%). Het volume van 9000 stukjes is relatief laag.

