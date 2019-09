Liveblog: KPN, TomTom en de koude oorlog

Update 11:20 uur: Koude oorlog

Volgens Niall Ferguson, een vooraanstaand lid van de Stanford Universiteit, kan de Amerikaanse President Donald Trump niet zomaar het handelsoorlog met China beëindigen. Wat hem betreft is het conflict dusdanig uit de hand gelopen, dat de relaties niet op korte termijn kunnen worden hersteld.

Hij denkt dat we in de eerste fase zitten van een koude oorlog. Dat is eerlijk gezegd wat overdreven, omdat er geen nucleaire dreigingen zijn tussen beide landen. Overigens is de markt aanmerkelijk optimistischer, zo stegen de beurzen gisteren fors op het nieuws dat er een datum is voor een topontmoeting.

Uiteindelijk draait het om de winsten van bedrijven en die zijn met name in de technologiesector bijzonder goed. Niet voor niets koerst de S&P500 slechts 1,5% onder haar all time high.

Update 9:35 uur: -7%

Het zal u maar gebeuren dat u binnen 1 dag ruim 7% verliest op een 100-jaars obligatie. Gisteren gebeurde het in Oostenrijk.

Dagbericht beleggen: flinke verliezen op markt voor staatsobligaties; S&P 500 vlakbij recordstand. https://t.co/4ueYLCVS4A — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) September 6, 2019

Update 9:30 uur: Meevallers

Gisteren viel de inkoopmanagersindex voor de dienstensector fors mee. Ook het ADP banenrapport was verrassend goed. Gevolg is dat de economische verrassingsindex weer boven nul komt. Wij Europeanen blijven helaas achter. Hiervoor mogen we de Duitsers de schuld geven.

De economic surprise index (die aangeeft of de laatste economische mee of tegenvallen) is in de US eindelijk weer boven nul. Dat is voor het eerst sinds februari. In de Eurozone valt het nog niet helemaal mee. pic.twitter.com/RkM2liGLXH — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 6, 2019

Update 9:25 uur: Pump en dump

Ondanks we vooralsnog geen nieuws hebben gevonden rondom het aandeel Kiadis (-5,6%), beweegt de koers als een dolle. De afgelopen drie dagen kwam er maar liefst 30% bij. Nu moet het biotechaandeel echter wat terrein prijsgeven.

De nervositeit is gigantisch en dat komt omdat belangrijke wetenschappers van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) het middel ATIR101 deze maand gaan keuren. Iedereen hoopt dat de twijfels van de EMA worden teruggenomen. Eind juni kreeg Kiadis een enorme domper te verwerken toen de toezichthouder extra eisen ging stellen aan het middel.

Update 9:20 uur: KPN onderuit

De markt reageert op zijn zachtst gezegd lauwtjes op het aantreden van KPN-topvrouw Dominique Leroy. Waarschijnlijk komt dit doordat zij heeft aangegeven geen heil te zien in een fusie met haar oude werkgever Proximus. Zo verdwijnt er enige fantasie in de koers.

Toch heeft zij het bij Proximus heel aardig gedaan. Sinds haar aantreden begin 2014 is de koers ruim 20% opgelopen. Dan hebben we het aantrekkelijke dividend van zo'n 6% per jaar er nog niet eens bijgeteld. Op dit moment koerst KPN bijna 2% lager.

Update 9:10 uur: TomTom in de lift

Grote winnaar bij opening is TomTom met een plus van 4%. Beleggers zijn enthousiast over de deal die het navigatiebedrijf heeft gesloten met Microsoft. De software van TomTom wordt gekoppeld aan de systemen van Microsoft, waardoor informatie van auto's kunnen worden gestuurd naar Microsoft's Azure.